Ernestina Adam, la campeona argentina de ajedrez más joven de la historia

Buenos Aires. Con 15 años y 6 días, Ernestina Adam hizo historia en el ajedrez argentino, al quedarse con el 75° Campeonato Nacional Femenino y con el récord de ser la más joven de la historia en lograr semejante hazaña. La anterior marca pertenecía a Claudia Amura, que obtuvo el título en 1985 con 15 años y 20 días.

En diálogo con Infobae, Adam señaló que “todavía no caigo, no pude procesar todo lo sucedido. Ocurrió muy rápido y mi primera reacción fue tomarlo con calma. Estoy muy feliz con lo que me está pasando. Sé que éste no es mi techo, y que aún tengo mucho más por alcanzar”.

La competencia se disputó en el Museo de Vicente López, con la participación de 20 jugadoras.