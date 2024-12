Se definieron los cruces de la Copa Argentina 2025

País. Luego de conocerse el nuevo fixture de la Copa de la Liga Profesional para la siguiente temporada, la AFA realizó el sorteo de los cruces de la Copa Argentina y quedó diagramado el cuadro a partir de los 32avos. de final.

En el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza se llevó a cabo el evento que determinó los partidos del cuadro principal del torneo que tiene como campeón defensor a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Boca Juniors chocará en su debut contra Argentino de Monte Maíz de Córdoba, elenco que proviene del Torneo Federal. Además, River Plate enfrentará a Ciudad de Bolivar, proveniente de la misma divisional. San Lorenzo le tocará enfrentar en su estreno a Sportivo Las Parejas de Santa Fe, Huracán se medirá a San Martín de Formosa, Racing medirá fuerzas contra Santamarina de Tandil e Independiente irá contra Sportivo Belgrano de San Francisco, todos esos rivales también pertenecen al Federal.

San Lorenzo, River Plate y Racing están de un lado del cuadro con el adicional de que Millonarios y Academicos podrían medirse en los cuartos de final y el Ciclón podría chocar con alguno de los dos en semifinales. Esta misma situación se da entre Boca Juniors e Independiente en el lado antagónico de la llave, mientras que Huracán podría encontrarse contra el Xeneize o el Rojo en semis.

A partir de 16avos, los emparejamientos podrían deparar los potenciales cruces: San Lorenzo ante el vigente campeón Central Córdoba o Quilmes; Racing vs. San Martín de San Juan o Gimnasia de Jujuy; River Plate vs. San Martín de Tucumán o Colón; Boca Juniors vs. Atlético Tucumán o All Boys; Independiente vs. Gimnasia de Mendoza o Nueva Chicago; Huracán vs. Instituto o Deportivo Madryn.

Los cruces de 32avos de Final de la Copa Argentina

Cruce 1: San Lorenzo vs. Sportivo Las Parejas

Cruce 2: Huracán vs. San Martín de Formosa

Cruce 3: Boca vs. Argentino de Monte Maíz

Cruce 4: River vs. Ciudad de Bolívar

Cruce 5: Racing vs. Santamarina

Cruce 6: Independiente vs. Sportivo Belgrano de San Francisco

Cruce 7: Estudiantes de La Plata vs. Sarmiento de La Banda

Cruce 8: Gimnasia La Plata vs. Deportivo Español

Cruce 9: Platense vs. Argentino de Quilmes

Cruce 10: Argentinos Juniors vs. Central Norte de Salta

Cruce 11: Belgrano vs. Real Pilar

Cruce 12: Talleres vs. Deportivo Armenio

Cruce 13: Rosario Central vs. Los Andes

Cruce 14: Newell’s vs. Kimberley

Cruce 15: Lanús vs. General Lamadrid

Cruce 16: Banfield vs. Villa Mitre

Cruce 17: Tigre vs. Berazategui

Cruce 18: Vélez vs. Ferrocarril Midland

Cruce 19: Defensa y Justicia vs. Racing de Córdoba

Cruce 20: Unión de Santa Fe vs. Colegiales

Cruce 21: Deportivo Riestra vs. San Telmo

Cruce 22: Barracas Central vs. Defensores de Belgrano

Cruce 23: Godoy Cruz vs. Excursionistas

Cruce 24: Independiente Rivadavia vs. Estudiantes

Cruce 25: Sarmiento de Junín vs. Central Córdoba de Rosario

Cruce 26: Aldosivi vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Cruce 27: Gimnasia de Mendoza vs. Nueva Chicago

Cruce 28: San Martín de San Juan vs. Gimnasia de Jujuy

Cruce 29: San Martín de Tucumán vs. Colón de Santa Fe

Cruce 30: Atlético Tucumán vs. All Boys

Cruce 31: Instituto vs. Deportivo Madryn

Cruce 32: Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Quilmes