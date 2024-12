Maligno Torres se consagró subcampeón del mundo de BMX Freestyle

Abu Dhabi. José Torres Gil volvió a demostrar que es uno de los deportistas argentinos con mejor presente. El Maligno, que este año lanzó su nombre al estrellato en el país al colgarse la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de París 2024, tuvo una destacada actuación en el UCI Urban Cycling World Championships que se desarrolló en Abu Dhabi: fue subcampeón.

El rider de 29 años tuvo un primer Heat con un puntaje de 91.60 que le permitió liderar la sesión, pero debió salir a batallar por el título en la segunda salida. El australiano Logan Martin, medallista de oro de la disciplina en los JJ.OO. de Tokio 2020, registró un 94.30 (tras marcar 91.60 en el Run 1) que puso al argentino con la obligación de realizar una segunda aparición que supere ese resultado.

Sin embargo, la fortuna no estuvo del lado del Maligno en esa segunda irrupción en pista: realizó una riesgosa acrobacia, pero perdió el control del rodado en la caída y no pudo continuar por la rotura de la rueda trasera. De todos modos, esto no empañó lo que fue una jornada sobresaliente para el atleta albiceleste, que finalmente se ubicó en el segundo peldaño del podio por delante del norteamericano Justin Dowell (90.74).

El argentino había quedado 23° en la clasificación tras dos rondas con puntajes de 87.96 y 53.46 que le hicieron promediar 70.71. Quedó anteúltimo, ya que clasificaron los 24 mejores primeros rendimientos sobre los 45 riders inscriptos. En las semifinales se ubicó ya tercero con una salida de 86.30 que lo posicionó detrás de Jordan Clark (88.00) y Dylan Hessey (87.64): esto le permitió avanzar entre los 12 mejores a la esperada final.

El mundial de esta disciplina de BMX freestyle se realiza desde el 2017. Logan Martin ganó el primer certamen que se celebró en China, mientras que el norteamericano Justin Dowell se alzó con la dorada al año siguiente. El australiano Brandon Loupos (2019), Martin (2021), Rim Nakamura (2022) y Kieran Reilly (2023) celebraron en las siguientes ediciones.

Torres venía de darle a la delegación argentina la única medalla dorada de los Juegos Olímpicos que se realizaron en París a mitad de este año en una histórica actuación que lo ubicó delante de Reilly y Anthony Jeanjean.