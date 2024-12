Escándalo en el Mundial de Ajedrez: expulsaron al n° 1 del mundo por usar jeans

Nueva York. Después de una primera jornada del Mundial de Ajedrez Rápido en la que los resultados no habían sido los esperados, lo sucedido durante la segunda sesión de partidas en Nueva York coloca al deporte ciencia en una situación cercana al ridículo. La Federación Internacional de Ajedrez ha decidido expulsar del evento a Magnus Carlsen, cinco veces ganador y último campeón del torneo, por infringir el código de vestimenta llevando unos pantalones jeans durante sus partidas de este viernes.

El triste protagonista de la historia, que estaba empezando a remontar después de conseguir tan solo el 50% de los puntos el primer día y ya sumaba en su marcador 5 unidades en 8 partidas, ha detallado con pelos y señales lo sucedido. “Les dije que me cambiaría los pantalones mañana (por hoy), pero me dijeron que tendría que ser ahora (antes de la novena partida) y se convirtió en una cuestión de principios para mí. Soy demasiado mayor para preocuparme demasiado. Si esto es lo que quieren hacer, me iré a algún lugar donde el clima sea un poco más agradable”, subrayó Carlsen.

El noruego, que anunció que tampoco defenderá su título en el Mundial de Ajedrez Relámpago que empezará el domingo, ha cargado duramente contra el organismo organizador. “Estoy muy cansado de ellos y no quiero nada más de esto. No quiero hacer nada con ellos. Estoy triste y lo siento por la gente en casa”, apuntó precisamente en el que los rumores sobre su posible vuelta al circuito mundial estaban cada vez sonando más fuerte tras el triunfo de Gukesh en el Campeonato del Mundo de ajedrez clásico hace unas semanas.

La escenificación de la ruptura también ha coincidido con el auge desde hace unas semanas del circuito Freestyle Chess, una serie de torneos de Ajedrez en su versión 960 (donde el orden de colocación de las piezas se sortean antes de empezar a jugar) y de la que Carlsen es muy adepto. “Si esto es lo que quieren, genial. Estoy fuera, váyanse a la mierda”, ha sentenciado el que para muchos es el mejor ajedrecista de todos los tiempos.

La FIDE se defiende

La Federación Internacional de Ajedrez también ha emitido un comunicado para dar su versión de los hechos. “El código de vestimenta está diseñado para garantizar el profesionalismo y la imparcialidad para todos los participantes. El Sr. Magnus Carlsen violó el código al usar pantalones vaqueros, lo cual está explícitamente prohibido según la regulación vigente para este evento. El árbitro principal le informó de la infracción y le solicitó que se cambiara de atuendo. Lamentablemente, Carlsen se negó y, como resultado, no fue emparejado para la novena ronda. Esta decisión se tomó de manera imparcial y se aplica por igual a todos los jugadores”, exponen desde el organismo.

Emil Sutovsky, CEO de la Federación Internacional, ha matizado que Carlsen no ha sido expulsado del torneo, sino que no ha sido emparejado en la novena ronda y podría incorporarse más tarde. Algo que, evidentemente, el noruego ha rechazado. No obstante, pese a todo, asegura sentir la situación. “Siempre hemos recibido muy bien a Magnus y a su familia y nunca quisimos que esto explotara, pero apoyo plenamente la decisión del árbitro principal, Alex Holowczak”.