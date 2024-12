Boca le hizo una oferta a Sergio Ramos para que juegue la Libertadores

Buenos Aires. Boca Juniors le hizo una oferta a Sergio Ramos para que juegue la Copa Libertadores en 2025. Así se lo admitió una importante fuente del club a Infobae en las últimas horas. Ahora la concreción de un fichaje que promete con romper el mercado de pases dependerá de las pretensiones económicas del futbolista español de 38 años y su voluntad para mudarse a Argentina a dar los últimos pasos de su carrera profesional.

El campeón del mundo con España en 2010 disputó sus últimos partidos oficiales en mayo pasado con la camiseta del Sevilla, donde era titular y capitán. Sin embargo, no acordó su arribo a ningún club desde entonces y, aunque se mantiene en forma entrenándose de forma particular, perdió rodaje futbolístico. No obstante, un Fernando Gago que lo tuvo de compañero en Real Madrid y un Juan Román Riquelme que sabe la jerarquía que le aportaría su llegada a un plantel que competirá en el Mundial de Clubes en 2025, congeniaron para hacerle una propuesta formal.