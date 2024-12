El municipio reconoció a deportistas tras consagrarse subcampeones mundiales

Villa Carlos Paz. El intendente Esteban Avilés, junto al secretario de Turismo, Innovación, Deporte y Cultura, Sebastián Boldrini, hicieron entrega de un reconocimiento a deportistas carlospacenses por su desempeño en el Mundial de Kickboxing disputado el pasado mes de octubre en Alicante, España, donde se consagraron subcampeones mundiales.

Boldrini expresó: "Tratamos de colaborar en los gastos de viajes, se hace duro desde lo económico, pero se compensa con los resultados obtenidos, logrados para Carlos Paz y para Argentina. Siempre tratamos de colaborar y acompañar a todos los deportistas que hoy, por suerte, tenemos grandes referentes".

Matías Adrover tuvo su primer mundial y manifestó que "la experiencia fue muy linda, es hermoso llevar los colores de Argentina, representar a nuestra ciudad. Estoy muy agradecido por la oportunidad y los resultados, faltó muy poquito para el oro, pero no van a faltar oportunidades. Me llevó a otro nivel deportivamente; como persona me hizo crecer muchísimo".

El joven Luciano Romero se puso a prueba en su segundo mundial: "Este es mi segundo mundial, el primero fue tremendo, todo lo que se vive. Ahora lo pude compartir con Mati, que hace diez años que nos conocemos y entrenamos. Todo el viaje y el proceso previo que se vive antes de pelear es hermoso, el compartir y alentar a un compañero es algo que te queda entrenando y trabajando".

El entrenador y de larga trayectoria deportiva Matías Sosa fue parte del equipo técnico del seleccionado nacional. "Queremos agradecer y reconocer a estos gladiadores, como les digo yo, de aquí de Carlos Paz. Realmente dejaron al país y a Carlos Paz bien arriba, haciendo todo lo que tenían que hacer con un entrenamiento durísimo. Estamos muy felices, es mi segundo mundial como director técnico de la selección nacional y haber obtenido la máxima cantidad de medallas quiere decir que en Argentina se está haciendo todo muy bien".

Finalmente, el intendente Avilés resaltó el esfuerzo de los competidores: "Matías históricamente en la ciudad, con su liderazgo y su responsabilidad, ha potenciado un deporte con resultados que nos llenan de orgullo. Son embajadores de la ciudad. Estamos en un proceso especial en lo económico, Estamos tratando con ordenanzas novedosas de impulsar el acompañamiento del privado con eximiciones impositivas que se presentarán en corto plazo para que el privado también tenga un beneficio para quien apoya el deporte en Carlos Paz. Los chicos están con agenda, viendo lo competitivo, lo económico y viendo un perfil a futuro".