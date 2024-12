El regalo de Messi a un campeón mundial de pádel

Funes. La magia de la Navidad estuvo presente en Funes (a pocos kilómetros de Rosario), donde Lionel Messi disfruta de sus vacaciones antes de volver a Estados Unidos para reanudar sus compromisos.

El mejor jugador del mundo le cumplió el sueño a Alex Chozas, la figura del pádel nacional que también supo consagrarse campeón del mundo en Qatar.

Como si se tratara de un hilo rojo que se concretó en Medio Oriente, los deportistas mantuvieron un encuentro íntimo en el que intercambiaron camisetas, sonrisas y admiración mutua. Incluso La Pulga le firmó el brazo para que Alex Chozas se lo tatúe de por vida y llevar el autógrafo de la leyenda con pasado en el Barcelona y PSG para siempre.

"Gracias Leo por ser como sos, me recibiste en tu casa, charlamos, tomamos unos mates y también pudimos compartir un partido de pádel juntos", escribió el actual número 28 del mundo, en su cuenta oficial de de Instagram.

En sus publicaciones, la figura del pádel no pudo contener su emoción y describió el encuentro a puro sentimiento: “Mejor regalo no me pudo dar la vida, no tengo palabras para explicar lo que siento. Gracias por este día tan especial, cumpliste mi sueño de chiquito“.

“A partir de hoy te llevo en mi cuerpo toda la vida para guardarme este hermoso recuerdo con tu firma. Te quedó muy linda la medalla del Mundial. Gracias por la camiseta de la Selección", cerró junto a un video en el que se lo ve con el brazo tatuado y una foto junto al capitán de La Scaloneta, quien le regaló la mítica Diez de la Albiceleste.