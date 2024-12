Belgrano presentó a Walter Erviti como su nuevo DT

Córdoba. “Deseamos es que se vea un equipo con carácter, que sea protagonista y que defienda los valores de esta institución”. Las primeras frases de Walter Erviti en su rol de técnico de Belgrano. El club de Alberdi lo presenta este viernes en el hotel Quinto Centenario.

Con contrato firmado por un año, el nuevo DT asume el desafío de mejorar la producción de un Belgrano de un pobre semestre. Y hacerle frente a la ola de críticas y desaprobación para la dirigencia Celeste por haberlo elegido como entrenador.

“El primer objetivo que tenemos es clasificar con Belgrano a los play off de la Copa de la Liga”, afirmó el ex Boca, quien como DT de desempeñó en Atlanta en Primera Nacional y en el Audax Italiano del fútbol chileno.

Se pondrá al frente del plantel Celeste este viernes 3 de enero a las 8 en Villa Esquiú, con Lucas Zelarayán como refuerzo estrella. Y sus primeros partidos serán en Uruguay a mitad de mes por la Serie Río de La Plata.

Erviti será secundado por los ayudantes de campo Carlos Matheu y Nicolás Barrero y el preparador físico Leandro Mazziotti, que se integrarán a todo el actual staff de entrenadores, preparadores, auxiliares, nutricionistas, cuerpo médico y demás áreas de la institución.

“Belgrano tiene una historia de lucha, el club tiene el deseo de ser protagonista, de lograr cosas. Queremos que los jugadores entiendan el mensaje. Queremos dar el paso adelante, con objetivos claros, objetivos importantes”.

“Sabemos que el hincha está ansioso de ver el equipo arriba. Vamos a trabajar. Me criticaron toda mí carrera, no me importan las críticas”, señaló Erviti.