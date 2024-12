El Estadio Único de La Plata será la “nueva casa del fútbol argentino”

Buenos Aires. Luego de la reunión en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, Claudio Tapia anunció un principio de acuerdo con la provincia de Buenos Aires para convertir al Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata en “la nueva casa de todo el fútbol argentino”. El presidente de la AFA se reunió con Axel Kicillof y firmaron el convenio que deberá completarse dentro de 60 días.

El plan que anunció la AFA plantea que el estadio sea utilizado por las distintas selecciones, pero también para partidos trascendentales de los distintos torneos nacionales y continentales. “El acuerdo incluye la participación de los diversos seleccionados nacionales de fútbol y otros eventos futbolísticos tanto del ámbito local (Copa Argentina y semifinales y finales neutrales) como del plano internacional (copas del continente)”, indicó el comunicado que difundieron este viernes.

“Venimos trabajando hace un tiempo con el Gobernador Axel Kicillof en un lugar que identifique a todas nuestras selecciones argentinas. También, hemos hecho caso al pedido de muchos clubes de nuestro fútbol en buscar un sitio más cerca para poder disputar partidos de instancias decisivas y que los socios e hinchas de los clubes no tengan que gastar tanto dinero en viajes largos. Tenemos 60 días por delante para comenzar a darle la utilidad al estadio Diego Maradona. Queremos saldar esta deuda edilicia, tener un estadio de primer nivel, para poder jugar partidos de todo nuestro fútbol”, señaló el Chiqui Tapia.

En la reunión que llevaron adelante, Kicillof destacó: “Este convenio que firmamos es algo que la asociación viene buscando desde hace tiempo para poder tener estadio propio. La idea principal de acuerdo al plan de trabajo compromete a poder realizar varios partidos durante los próximos años. Es muy importante poder tener en la provincia a esta selección argentina que de la mano de Chiqui nos ha dado tantas alegrías en los últimos años. Ahora estamos pensando en que este sueño sea el estadio de todos los clubes de la argentina, en la capital de la provincia. Actualmente, el Diego Armando Maradona está operativo y funcional y con un horizonte muy prometedor y amplio de muchas mejoras y obras”.

Tapia, quien en las últimas horas estuvo presente en el sorteo del Mundial de Clubes 2025 en Miami junto a los presidentes de Boca Juniors y River Plate, Juan Román Riquelme y Jorge Brito, además de compartir la gala con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, justamente había visitado el Estadio Único de La Plata en vísperas de la final de la Libertadores entre Atlético Mineiro y Botafogo que se llevó a cabo en el Monumental. Allí estuvo presente el directivo paraguayo, además del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y Julio Alak, intendente de la ciudad de La Plata.

“La Conmebol y la AFA están evaluando seriamente la posibilidad de firmar un convenio con la Provincia de Buenos Aires para que este estadio sea utilizado por la Selección mayor y por todas las selecciones de la AFA, las juveniles incluidas, y también la Conmebol. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad en la ciudad de La Plata de que este estadio sea gestionado por la Conmebol y la AFA, y disfrutar aquí partidos internacionales y los que pueda jugar nuestra Selección”, había expresado Alak al término de ese encuentro.

Hay que tener en cuenta que el Único tiene capacidad actualmente para unos 53 mil espectadores y viene de ser una de las sedes principales del Mundial Sub 20 que durante el año pasado se organizó de emergencia en Argentina. Más allá de diversos duelos de la fase de grupos, el recinto de La Plata albergó las dos semifinales, el choque por el tercer puesto y la final que coronó a Uruguay como campeón tras el triunfo 1-0 sobre Italia. Hay que recordar que el certamen se realizó en el país, luego de que la FIFA le quitara la localía a Indonesia por no garantizar la seguridad. Sin embargo, al margen de algunos recitales, la cancha no venía siendo utilizada asiduamente para partidos de fútbol, algo que se modificaría rotundamente a partir de 2025.

La próxima Fecha FIFA será una de las más importantes para la selección argentina: a fines de marzo del año que viene, visitará a la Uruguay de Marcelo Bielsa en Montevideo y luego hará las veces de local contra Brasil, duelos en los que podría llegar a sellar la clasificación al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026. Todavía no está definido cuál será el estadio en el que se disputará el superclásico sudamericano.