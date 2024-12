Instituto cayó con Lanús y se aleja de la Copa Sudamericana

Buenos Aires. Lanús dio un paso importante en su lucha por clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año al derrotar por 2-0 a Instituto en el estadio Néstor Díaz Pérez, en el marco de la jornada 26 de la Liga Profesional.

Tras un primer tiempo trabajo, el Granate encontró la ventaja con un gol en contra de Fernando Alarcón y sentenció el marcador con otro tanto de Dylan Aquino, el primero en su carrera con la camiseta del club, mientras que la Gloria sigue sin ganar en condición de visitante y se aleja de los puestos del certamen internacional.

Noticias Relacionadas Perdió el líder Vélez y la Liga Profesional se definirá en la última fecha

Al cabo de la primera mitad, el Granate, que llegaba con el envión de haber ganado el Clásico del Sur ante Banfield y la Gloria, que espera expectante a Pedro Troglio para que asuma como director técnico en 2025, protagonizaron un pálido empate sin emociones en La Fortaleza. La poca claridad y la escasez de llegadas claras fueron la tónica de un primer tiempo en el que ambos equipos priorizaron no cometer errores antes que arriesgar en ataque.

Sin embargo, hubo momentos puntuales que generaron cierta tensión en el desarrollo del juego: a los 24 minutos del primer tiempo, el equipo de Ricardo Zielinski reclamó una mano que el árbitro Sebastián Zunino no advirtió. Diez minutos más tarde, el local tuvo la única jugada de peligro que Eduardo Salvio no culminó de la mejor manera, mientras que los cordobeses, aunque tuvieron el mayor control de la posesión, no encontraron opciones para lastimar al Grana.

Ya para la segunda parte, ambos equipos mostraron rápidamente signos de mejora futbolística. Tanto es así que, a los ocho minutos, una gran acción individual del Toto Salvio que culminó Jonathan Torres con complicidad de Fernando Alarcón, quien termina, sin querer, participando del gol, hizo que Lanús se pusiera en ventaja.

Con el marcador a favor, el combinado de Ricardo Zielinski empezó a sentirse más cómodo en el Néstor Díaz Pérez por la cantidad de espacios que le cedía Instituto en su imperiosa necesidad de empatar el encuentro.

Así, llegó el segundo en los pies de Dylan Aquino, quien sacó un remate de media distancia que significó, en lo personal, su primer tanto con la camiseta del Grana en 26 partidos jugados. Fueron dos goles contra cero, pero si no hubiese sido por las constantes intervenciones de Manuel Roffo, Lanús podría haber trasladado la superioridad en el campo de juego en un resultado más abultado.

Con este resultado, Lanús trepó a la 12° posición de la Liga Profesional con 35 puntos, mientras que Instituto continúa en la ubicación 10° del torneo con 36 unidades. En la próxima y última fecha, el Granate visitará a Barracas Central, en tanto la Gloria recibirá a Godoy Cruz, ambos partidos con fecha a confirmar.