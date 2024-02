Federico Redondo será compañero de Messi en el Inter Miami

Buenos Aires. Aunque no pudo jugar en la victoria ante Brasil por estar suspendido, Federico Redondo resultó una pieza clave de la selección argentina Sub 23 que logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero el paseo en montaña rusa aún no se detiene para el mediocampista central, de 21 años. Es que Argentinos Juniors e Inter Miami llegaron a un acuerdo total para la transferencia del hijo del mítico Fernando Redondo al equipo que capitanea Lionel Messi y cuenta entre sus figuras a Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez.

Así lo confirmó el periodista César Merlo, especialista en el mercado de pases, en su cuenta de la red social X (antes Twitter). “Federico Redondo jugará en el Inter Miami. Ahora se intercambian documentos. Argentinos vende el pase en 8.000.000 de dólares incluyendo bonos y le queda un 15% de plusvalía. Trato hecho”, escribió.

Vale recordar que el contrato que une al elegante mediocampista con el Bicho vence en diciembre, por lo que a partir de mitad de año podía negociar con otro club como agente libre para firmar pensando en 2025. Además, el 20% de la ficha pertenece a su papá.

“Llegó una oferta formal mejorada por parte del Inter Miami. Argentinos se quedaría con un 15% de una futura venta”, declaró Cristian Malaspina, presidente de la institución de La Paternal. Y aceptó que la operación podría finiquitarse “en los próximos días”.

La entidad fundada por David Beckham apuntó en dirección a Sudamérica para reforzarse con una promesa top en un lugar sensible de la cancha, donde puede ser la alternativa perfecta a la experiencia aportada por Sergio Busquets a sus 35 años en la zona medular. A Redondo también lo seguían desde Europa, por caso, del Milan, donde supo destacarse su papá, pero el ofrecimiento oficial llegó desde la Major League Soccer.

En el Preolímpico de Venezuela, aunque alternó la titularidad con participación desde el banco de suplentes, Redondo, de 188 centímetros de altura, sumó 270 minutos y convirtió el empate agónico contra Paraguay en la anteúltima fecha del Cuadrangular definitorio.

En la élite del fútbol local, su debut se dio el lunes 11 de julio de 2022 en el estadio Diego Maradona, cuando ingresó en lugar de Nicolás Reniero en el final del triunfo 2-1 ante Tigre por la séptima fecha de la Liga Profesional. Hasta hoy, disputó un total de 58 partidos, en los cuales marcó dos goles y dio 2 asistencias.

Ahora se suma a la armada argentina del Inter Miami que componen el citado Messi, Tomás Avilés, la Joya Facundo Farías, Franco Negri, Benjamín Cremaschi -está jugando para Estados Unidos- y Nicolás Freire.