El Club Atlético Carlos Paz presentó su nueva indumentaria

Villa Carlos Paz. En el local de Rossetti Deportes, en pleno centro de Villa Carlos Paz, se llevó a cabo ayer la presentación oficial de la indumentaria 2024 del Club Atlético Carlos Paz.

El evento contó con la presencia de las autoridades del club, cuerpo técnico, jugadores y jugadoras, prensa, sponsors (@rossettideportesok, @angelitascomidascaseras, @ferrecentroempalme) y público en general.

"Es realmente importante para nosotros este humilde acto, que muestra lo que es un club, la gente que trabaja todos los días, los jugadores y jugadoras, el cuerpo técnico, los sponsors que creen en nosotros y la ciudad”, afirmó Leonardo Conde, presidente de la institución deportiva. Y agregó: "Los invito a todos a perseguir el sueño que tenemos, que es tener en el 2030 un club profesional, lo vamos a conseguir".

Por su parte, Juan Carlos “Lechuga” Arias, un “histórico” representante del club carlospacense, señaló que "para mí es algo que no tiene precio ni límite, ser parte de con mi edad la comisión de este querido club me llena de emoción. Quiero agradecerle a Leo Conde, quien me dijo ´Lechuga, te prometo que vamos a sacar adelante al club´ y realmente lo están logrando, a los chicos que juegan gracias por su gran sacrificio".