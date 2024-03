El Kun volvió a hablar de su posible vuelta al fútbol, ¿qué dijo?

La semana pasada Sergio “Kun” Agüero reveló la posibilidad de regresar a la practica profesional luego de la arritmia que le detectaron en octubre de 2021, y lo obligó a retirarse. Su anuncio ilusionó a todos, en especial a los hinchas de Independiente ya que el ex futbolista aseguró que, en caso de que su salud se lo permita, allí le gustaría jugar sus últimos partidos. De momento el ex punta de la selección argentina, el Manchester City, el Atlético Madrid y el Barcelona se entrena por su cuenta, y en las últimas horas arreciaron los rumores de un pronto regreso a las prácticas con el plantel que dirige Carlos Tevez.

“El cardiólogo dijo que estaba muy bien, que es importante que estoy bien de salud, pero para volver a entrenar en el nivel de Primera necesito un montón de estudios, tengo que hacer muchisimas cosas que hoy por hoy... Y tengo que bajar unos kilitos. Pero hago un pique y me desgarro, me tengo que cuidar”, aclaró en un stream ayer, en el pico de las versiones.

“Por ahora no lo tengo pensado, pero iré viendo con los entrenamientos. Ahora voy a jugar en la Kings League, después tengo un par de torneos, otro en junio... Voy a ir viendo, de acá hasta junio o julio no sé qué va a pasar”, insistió. “Esperanza sí hay, tampoco es para volver y jugar un año; tampoco la pavada. Obviamente que me da mil vueltas la cabeza, que hay alguna posibilidad de volver, pero primero quiero ver”, le puso un freno a las expectativas.

Agüero cumplirá 36 años el próximo 2 de junio. Fue una de las más apariciones más importantes del fútbol argentino en las últimas décadas. Debutó con tan sólo 15 años, un mes y tres días, cuando el por entonces DT de Independiente, Oscar Ruggeri, lo mandó a la cancha en un duelo ante San Lorenzo, en una fría noche de viernes en la última fecha del Torneo Clausura 2003. Se convirtió en el jugador más joven en llegar a la élite y batió la marca del recordado Diego Armando Maradona, que lo hizo a 10 días de cumplir 16 años.