La Selección ya está en Filadelfia para jugar dos amistosos

EE.UU. A medida que las ligas europeas fueron concluyendo su actividad, los futbolistas convocados a la selección argentina se tomaron sus respectivos aviones con el objetivo de viajar rumbo a Estados Unidos para afrontar una nueva ventana internacional en la previa de la Copa América. La Albiceleste se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field en la ciudad de Filadelfia y el martes 26 del mismo mes frente a Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Las redes sociales del combinado nacional se encargaron de publicar las primeras imágenes de los arribos al territorio norteamericano. “¡Hola, muchachos! Los futbolistas de La Scaloneta comenzaron a llegar a la ciudad de Filadelfia”, recitó el escrito junto a las fotos de Cristian Romero y Giovani Lo Celso, ambos integrantes del Tottenham Hotspur, seguidos de Julián Álvarez y Valentín Carboni.

En las próximas horas seguirán apareciendo más caras conocidas en Filadelfia, con la novedad de la baja de Paulo Dybala por una lesión en el aductor de su pierna derecha. Mientras tanto, se mantiene la expectativa a si Lionel Messi dirá presente al menos para acompañar al plantel durante los dos amistosos en Estados Unidos ya que todavía no fue desafectado de manera oficial de la convocatoria.

“Tras una evaluación médica posterior, se ha determinado que el capitán ha sufrido una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha y se espera que no participe en el partido en condición de visitante del 16 de marzo. La disponibilidad de Messi será determinada en base a evaluaciones médicas diarias y el desarrollo de su recuperación en los próximos días”, informó la institución estadounidense tras la salida en el entretiempo contra Nashville por la Liga de Campeones de la Concacaf.

Más tarde, la cuenta subió una grupal donde posaron más jugadores convocados. En un abrazo en el lobby del hotel The Ritz-Carlton se sumaron las presencias de Nicolás Tagliafico, Nehuén Pérez, Facundo Buonanotte y Valentín Barco, todos luciendo la indumentaria nueva de Argentina con el negro como color principal y una mezcla de detalles celestes y dorados.