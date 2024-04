Tres jóvenes carlospacenses obtuvieron títulos nacionales

Una docena de deportistas locales participaron el fin de semana pasado del torneo HFC INTERNACIONAL de kickboxing y celebraron en la ciudad de Córdoba. Son parte del equipo del gimnasio Knockout de Villa Carlos Paz y se destacaron ante más de 900 personas de diferentes provincias que participaron de la competencia.

Los representantes carlospacenses tuvieron una velada cargada de emociones y entregaron todo sobre el ring. Hubo tres de ellos que se consagraron y lograron títulos nacionales. Felipe Carrera tiene tan solo 14 años y logró el Título Juvenil Amateur por puntos.

«El deporte lo hago desde los siete años y cuando llega la pelea, uno está enfocado solamente en pelear. Estás enfocado en la otra persona y en ganar ese título. Yo tuve diez peleas antes de esta y esto motiva mucho la carrera»; sostuvo el joven.

Por su parte, Dalmir Olzogaray fue ganador del Titulo Nacional Kick Boxing hasta 67 kg y dijo a EL DIARIO: «Todo fue hermoso, desde que estábamos en el vestuario con todo el equipo hasta la jaula. Una vez que entrás a la jaula, todo es silencio y lo único que tenés es el rival enfrente y hay que acabarlo. La preparación fue bastante dura por suerte y agradezco eso, más que nada a mis entrenadores. Matías Adrover puso bastante presión en los entrenamientos y eso es lo que se busca. Lo que se busca siempre es presionar, presionar para sacar lo mejor de uno y no hacer los entrenamientos a medias, flojos o de poco tiempo».

Matías Adrover obtuvo el Titulo Nacional Semipro hasta 75 kg y se prepara para lo que será el Mundial de España 2024. «Estuve compitiendo el sábado pasado contra un rival duro y fuerte, Santiago Moya. Él es campeón actual en Muay Thai y campeón Panamericano hasta 81 kilos. Pudimos ganar por nocaut y fue producto del trabajo que venimos haciendo. Lo ganamos en el primer round, fue una velada linda, grandiosa, donde tuvimos muchos alumnos y compañeros y tuve la oportunidad de compartir el vestuario con ellos. Fue muy lindo verlos motivados y felices»; contó el deportista.

«Hice la última pelea y los chicos me dejaron la vara muy alta. Tuve que darlo todo para terminar de la mejor forma y siempre le digo a los chicos que no es lo mismo ir a pelear solo. A nosotros nos ha tocado con Mati ir a pelear a Brasil y cuando no tenés el apoyo de la gente, o estás de visitante, que nadie grita tu nombre, nadie te aplaude a la hora de subirte a la jaula, es algo distinto. No es determinante, pero sí cuando estamos de local y hacemos sentir la localía, eso es más lindo»; añadió.

Matías Sosa Campi también hizo referencia al desempeño de la delegación y recalcó: «Quedé seleccionado para el mundial como director técnico por segunda vez consecutiva. Anteriormente fuimos a Egipto hace dos años y ahora iremos a Alicante (España). Vamos a trabajar con Mati para conseguir sponsors y ayudarlo a conseguir el pasaje, porque tiene un costo de entre 1200 y 1300 dólares. Nosotros debemos pagarnos todo, el pasaje, la comida, la estadía, las inscripciones al mundial, pero es lo que nos apasiona lo que amamos».

Peleas por títulos

FELIPE CABRERA: ganador x puntos título juvenil amateur nacional hasta 48 kg.

DALMIRO ALZOGARAY: ganador título nacional kickboxing hasta 67 kg.

MATÍAS ADROVER ganador título nacional SEMIPRO hasta 75 kg

Es importante destacar, que el equipo técnico del GIMNASIO KNOCK OUT estuvo conformado por Matías Sosa Campi , Alejandro Pedernera y Facundo Bruzecce.