Fillol recuperó la medalla de campeón del mundo que le habían robado

Buenos Aires. El robo que sufrió el 17 de marzo pasado Ubaldo Matildo Fillol afectó al símbolo del fútbol argentino porque le habían sustraído la medalla que recibió por ser campeón del mundo en 1978 con la selección argentina. Su desesperación motivó la colocación de una recompensa para recuperar ese objeto y hubo novedades que lo dejan más cerca de volver a tenerla entre sus manos.

El histórico arquero con pasado en River Plate, Racing y Vélez subió una publicación a su cuenta oficial de Instagram con el siguiente mensaje: “Muchas gracias a todos los que nos apoyaron desde el primer momento. Abrazo del alma para ustedes”. El posteo contiene un video en el que da mayores precisiones: “Es un día muy especial. Hay noticias de aquel robo brutal que tuve hace un mes. Quiero comunicarles que hubo allanamientos en el día de hoy, que hay detenidos y que se han recuperado los objetos perdidos, esa cosa maravillosa que tanto daño me hizo y que hoy la pude recuperar”.

“Mucho no puedo hablar. Le agradezco a amigos y al arco político tanto a nivel nacional como provincial que se preocuparon, que me llamaron. Tuve el apoyo de todos, no solo de la gente del fútbol. Estoy feliz. Esperemos con mi familia no volver a repetir esta fea experiencia, que ya es la séptima vez que la padecimos”, agregó el Pato. Y manifestó: “Quiero agradecer al jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, la dependencia a cargo de la investigación... Estuvieron ahí en todo momento y ni hablar del apoyo profesional, personal y familiar del doctor Fernando Burlando, que en todo momento estuvo trabajando y ha llevado esto a buen término”.

El hecho delictivo tuvo lugar cuando le robaron las llaves de su domicilio al hombre de 73 años, mientras estaba cenando en el buffet del club Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield, localizado en el barrio de Floresta. Fillol se percató de que su auto estaba abierto en el instante que salió del lugar y, además, no estaban las llaves de su casa junto con documentación. Fue así como el ex jugador se dirigió a su hogar y descubrió que uno de los elementos que faltaban era la medalla que se ganó con el resto del plantel Albiceleste que fue dirigido por César Luis Menotti y que se consagró campeón del mundo tras vencer 3-1 en la final a Holanda en el estadio Monumental.