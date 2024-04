Un carlospacense se suma la Selección Argentina y estará en el mundial

El carlospacense Matías Sosa Campi fue convocado, por segundo año consecutivo, para ser parte del cuerpo técnico que acompañará seleccionado argentino en el Mundial de Kickboxing 2024 de España. El profesional de artes marciales cuenta con una gran trayectoria y nuevamente representará al país a nivel internacional.

Sosa se somete a una constante preparación y es referente a nivel local para cientos de niños y jóvenes que asisten a sus gimnasios. El pasado sábado, tres de sus alumnos obtuvieron títulos nacionales en sus categorías y en dialogo con EL DIARIO, entrenador habló de cómo vive esta experiencia a nivel personal y los desafíos que se vienen.

«Tuve la posibilidad de hacer un buen papel en el Mundial de Egipto hace dos años, me esforcé muchísimo y nos fue bien. Recibimos una medalla, un reconocimiento al mejor cuerpo técnico del mundial y además también competí y saqué medalla de oro. Entonces, realmente había hecho todo muy bien y la verdad que me esperaba que me vuelvan a convocar. Me habían dicho, a principios de año, que estaba la posibilidad que estuviera en el plantel del seleccionado como director técnico»; contó.

«Hasta el 1 de abril, tenían tiempo de avisarme y pasó esa fecha y no llegó ninguna notificación. Estaba algo preocupado hasta que el pasado 10 de abril, se me comunica que fui convocado al seleccionado para estar como director técnico de kickboxing y Muay Thai. Así que la verdad que muy feliz con respecto a eso»; añadió el entrenador.

«Nosotros siempre trabajamos, siempre hacemos las cosas bien en cuanto al equipo y fue demostrado el fin de semana pasado. Nos seguimos capacitando y haciendo cursos permanentemente. Estoy haciendo el curso de la FAB como director técnico de boxeo que dura dos años y siempre termino un curso y arranco otro. El que no se capacita y cree que se la sabe toda, realmente es un necio. Permanentemente tenés que estar en capacitación, en actualización de conocimientos y preparado. En lo personal, esto es un desafío muy lindo para mí, que no estoy compitiendo más. Me estoy entrenando, pero se hace difícil encontrar tiempo, todavía falta para noviembre y si llego bien, puedo llegar a meter alguna pelea a modo de cierre de mi carrera»; reconoció.

«Trato que mis alumnos vean todo lo que yo hice deportivamente, antes teníamos que lucharla mucho y solos. Yo siempre les digo que yo me abrí camino solo, fui a pelear a Rusia solo, peleé por títulos mientras organizaba eventos para poder pelear. Le metimos muchas ganas al crecimiento del deporte y fui el primer en traer este deporte a Carlos Paz. Soy como un promotor de las artes marciales en Carlos Paz desde hace 20 años y la experiencia también habla un poco de lo que hicimos y lo que seguimos haciendo, esto es lo hago que hago, de lo que vivo y lo que respiro cada día. Mi novia pelea, mi hijo se entrenó para pelear también y un estilo de vida»; completó Sosa Campi, quien se encuentra en plena campaña para conseguir los fondos necesarios para viajar a España y representar al país.