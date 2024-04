Belgrano va por su primera victoria en la Copa Sudamericana

Bolivia. Real Tomayapo y Belgrano jugarán este miércoles desde las 21.30 en el Estadio Tahuichi de Tarija, en el marco de la fecha 3 de grupos C de la Copa Sudamericana 2024. El equipo cordobés no pudo ganar aún por el torneo continental, dado que empató en sus dos presentaciones anteriores. El encuentro será televisado por ESPN.

El Tomayapo no está atravesando un buen momento ni en el torneo local ni el internacional. En la liga boliviana se encuentra tercero en el grupo A con 11 puntos en ocho fechas. Por el torneo continental perdió en su debut 2-0 frente a Delfín y consiguió un buen empate en su visita a Brasil contra el Inter por 0-0. Se ubica ultimo de su grupo con 1 punto.

Por su parte, el Pirata cayó en la última fecha por 4-0 frente a Racing y no pasó de ronda en la Copa LPF. En la Sudamericana no ganó aún, tiene dos empates, 0-0 y 1-1, y se ubica segundo en el grupo C.