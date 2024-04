Marcelo Ambrogio, un hacedor de autos ganadores

El Ingeniero Marcelo "Male" Ambrogio será reconocido por El Diario de Carlos Paz en su 31° Aniversario por su aporte al automovilismo y sumar sus logros al patrimonio turístico deportivo de la ciudad que logró en los años 60 y 70, la "capitanía tuerca" del país, y luego, ser la meca del Rally y la villa de equipos de competencias que se instalaron para armar sus autos.

Con el reconocimiento a Ambrogio, El Diario de Carlos Paz quiere colaborar en visibilizar y poner e valor social a este segmento deportivo que tanto hizo y hace por el turismo deportivo de la ciudad.

Ambrogio llegó a Carlos Paz desde su Chañar Ladeado natal y se afincó para lograr su sueño: formar un equipo competitivo en las grandes competencias nacionales e internacionales y logró afianzarse en la categoría más argentina que existe en el automovilismo, la TC 2000.

Es Ingeniero mecánico, egresado de la Facultad Tecnológica de Rosario y empezó a forjar su pasión por el "deporte tuerca" desde el automovilismo zonal hasta llegar al Turismo Carretera.

En Villa Carlos Paz comenzó trabajando en el equipo Honda de la mano de Víctor Rosso y Leonardo Monti. Al finalizar su carrera internacional, José María López regresó al país con ansias de tener su auto en TC 2000, y fue la gran oportunidad para “Male” Ambrogio quien se puso al frente del equipo oficial Honda.

Luego de trabajar en tres empresas dentro del mismo equipo que lograron los campeonatos 2008 y 2009 de pilotos y varios más de marcas, llegó el 2012, año de su paso a Renault y a partir de allí logró un equipo ganador con mano de obra de gente de Villa Carlos Paz.



Sobre los logros de "el Ambrogio Racing" con Renault

2012 CAMPEO´N DE MARCAS - CAMPEO´N DE EQUIPOS STC2000

2013 SUB CAMPEO´N DE MARCAS - SUB CAMPEO´N DE EQUIPOS STC2000

2014 SUB CAMPEO´N DE MARCAS - SUB CAMPEO´N DE EQUIPOS STC2000. SUB CAMPEO´N DE PILOTOS – LEONEL

PERNÍA STC2000

2015 SUB CAMPEO´N DE MARCAS - SUB CAMPEO´N DE EQUIPOS STC2000. SUB CAMPEO´N DE PILOTOS – LEONEL

PERNÍA STC2000

2016 CAMPEO´N DE MARCAS - CAMPEO´N DE EQUIPOS STC2000

2017 CAMPEÓN DE MARCAS TC2000. CAMPEÓN DE EQUIPOS TC2000. CAMPEÓN DE PILOTOS – MANUEL LUQUE

TC2000. CAMPEÓN DE MARCAS STC2000. CAMPEÓN DE PILOTOS - FACUNDO ARDUSSO STC2000

2018 CAMPEÓN DE EQUIPOS STC2000. CAMPEÓN DE MARCAS STC2000. CAMPEÓN DE PILOTOS - FACUNDO

ARDUSSO STC2000

2019 CAMPEÓN DE EQUIPOS STC2000. CAMPEÓN DE MARCAS STC2000. CAMPEÓN DE PILOTOS STC2000 LEONEL

PERNIA. CAMPEÓN DE PILOTOS - NICOLÁS MOSCARDINI TC2000

2020 CAMPEÓN DE EQUIPOS STC2000. CAMPEÓN DE MARCAS STC2000

2021 CAMPEÓN DE EQUIPOS STC2000. CAMPEÓN DE EQUIPOS TC2000. CAMPEÓN DE PILOTOS JORGE BARRIO

TC2000

2022 CAMPEÓN DE EQUIPOS TC2000 CAMPEÓN DE MARCAS TC2000 CAMPEÓN DE PILOTOS - LEONEL PERNIA TC2000

CAMPEÓN DE EQUIPOS TC2000 SERIES CAMPEÓN DE MARCAS TC2000 SERIES CAMPEÓN DE PILOTOS - FACUNDO

MARQUES TC2000 SERIES

2023 CAMPEÓN DE EQUIPOS TC2000. CAMPEÓN DE PILOTOS - LEONEL PERNIA TC2000.

Informe: Miguel Mattos