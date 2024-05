Tyson Fury y Oleksandr Usyk protagonizarán hoy una de las peleas del año

EE.UU. Mayo es el epicentro del 2024 en matería boxística porque abrió con la excelente victoria de Saúl Canelo Álvarez ante Jaime Munguía en duelo de compatriotas mexicanos por decisión unánime y seguirá con lo que promete ser la pelea del año, en la cual el inglés Tyson Fury y el ucraniano Oleksandr Usyk se enfrentarán por el título unificado de los pesos pesados, una categoría que no tiene un campeón absoluto hace más de 20 años.

Ambos se medirán este sábado en el Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita, en medio de un tenso clima, que se aceleró con el paso de los días, y el pesaje previo al combate sumó un nuevo capítulo, ya que casi terminan a los golpes antes de subirse al cuadrilátero.

Luego de quedar expuestos para ser enfocados por las cámaras, Fury y Usyk se pusieron frente a frente en el último careo anterior a verse las caras en el evento estelar de Ring of Fire 2024. La escalada de las hostilidades llegó a su pico máximo cuando el británico intentó alejarlo de su vista con uno de sus brazos en el pecho del oriundo de Europa Oriental. Allí, los allegados fueron a separarlos de manera inmediata para evitar que la situación se agravara.

El Rey de los Gitanos aprovechó esos momentos para lanzarle una amenaza a su siguiente rival: “Voy a noquearlo. Voy a dejarlo con la espalda en la lona. Vengo por sus cinturones y vengo por su corazón. Maldito sea él y maldito sea su equipo”. Frente a esa advertencia, Usyk eligió la calma en sus respuestas y le mandó un mensaje: “No tengas miedo. No te voy a dejar solo mañana”. Además, reveló porque se lo vio más sereno: “Es mi plan, si me pongo nervioso, no gano”.

Vale destacar, la cita iba a tener lugar el 17 de febrero, pero fue postergada porque el nacido en Manchester sufrió un profundo corte en una de sus cejas durante un entrenamiento. El campeón del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) se enfrentará al dueño de los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), la Organización Mundial de Boxeo (WBO) y la Federación Internacional de Boxeo (IBF), que además posee un récord de 21 victorias en la misma cantidad de presentaciones (14KO).

La cartelera principal arrancará a las 13 (hora argentina), aunque la pelea estelar recién llegaría en torno a las 18. Un detalle a tener en cuenta lo arrojó el pesaje y fue visibilizado por el sitio especializado, Izquierdazo, ya que hay una diferencia de casi 30 libras (13 kilos) entre cada uno.

Oleksandr Usyk marcó 233.5 libras (105.9kg), que representa el número más alto de su carrera. Cabe recordar, a sus últimas tres peleas (Anthony Joshua -2- y Daniel Dubois) llegó en 221 libras (100.2kg). Esta búsqueda tiene como objetivo acercarse a un contrincante implacable, que dejó la báscula en 262 libras (118.8kg), uno de los más bajos de su trayectoria. El cansancio será un factor a seguir de cerca en los 12 rounds de la transmisión a cargo de DAZN.

En este sentido, Tyson Fury mostró un importante cambio físico con un cuerpo más tonificado a pocos días de la velada. Y sus fanáticos se ilusionaron con una victoria del ídolo: “Podríamos estar a punto de ver lo mejor de Fury”.