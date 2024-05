Advierten que Tyson correrá “grave peligro” al boxear a los 58 años

EE.UU. El regreso de Mike Tyson al ring a los 58 años tendrá un condimento especial: la Comisión de Boxeo de Texas aprobó que el combate del 20 de julio ante el youtuber Jake Paul en el AT&T Stadium en Arlington sea oficial, es decir, que contará como profesional. Así, el récord del ex rey de los pesados, que quedó congelado en 50-6 cuando se retiró en 2005 tras perder ante Kevin McBride, volverá a modificarse en la pelea que será transmitida por Netflix.

Una de las personalidades del deportes internacional que se hizo eco del evento fue el británico Richard Riakporhe, quien manifestó su preocupación por el estado de salud de la leyenda mundial. Es que hay una brecha generacional de 31 años entre los protagonistas que paralizarán al planeta con su velada. El Tren de Medianoche, quien enfrentará a Chris Billam-Smith en un combate por el título mundial de peso cruiserweight el próximo 15 de junio, cree que podría ser un triste resultado para Tyson si es derrotado por Paul. “Definitivamente está en peligro y creo que es triste verlo como fanático del boxeo”, analizó en declaraciones brindadas a Talksports.

“Yo peleo y no quiero ver a un colega subirse al ring a esa edad. Simplemente creo que ha tenido su tiempo, pero hoy está acabado y debería quedarse así. De todos modos la gente hace lo que quiere al final del día. Siento que es peligroso, y la idea de que un boxeador de YouTube le gane a Mike Tyson no es una sensación agradable. Podría quedar esa derrota en su registro y no es agradable como fanático del boxeo, porque Mike Tyson es una leyenda”, argumentó.

La carrera de Tyson como profesional terminó en 2005 después de tres derrotas en sus últimas cuatro peleas, incluida contra Kevin McBride en su última presentación. El ícono de los pesos pesados ha peleado solo una vez desde entonces en una exhibición contra Roy Jones Jr en 2020, un enfrentamiento más equilibrado que en su próxima hazaña.

A pesar de las preocupaciones, el legendario púgil ha estado entrenando y ha mostrado ráfagas del poder característico que tuvo durante toda su vida en sus puños. Los fanáticos han reaccionado con una mezcla de sensaciones, ya que algunos han sugerido que deberían cancelar la pelea. El evento, en tanto, se llevará a cabo frente a 80.000 fanáticos, lo que provoca una motivación adicional para los intérpretes.