Con gran emoción, Diego Schwartzman se despidió de Roland Garros

Francia. Diego Schwartzman perdió ayer la chance de ingresar al cuadro principal de Roland Garros al caer ante el francés Quentin Halys 4-6, 6-4 y 7-6 (10) tras un intenso partido que se disputó en el estadio Suzanne Lenglen del complejo situado en París, y se marchó del court con lágrimas en sus ojos, sabiendo que fue su última participación como jugador en el mítico Grand Slam que se juega sobre polvo de ladrillo.

Tras batallar por más de tres horas en el duelo de segunda ronda de la etapa de clasificación, el Peque le dejó un mensaje al público presente y no pudo contener su emoción: “Este último partido muestra cómo jugué toda mi última carrera, en especial en Roland Garros. Aún enfrentando a un local me sentí como en casa. Siendo honesto, me siento bárbaro. Hice lo que sé hacer, que es pelear mucho para ganar el partido, pero él (por Halys) mereció ganar. Felicitaciones a todo el público francés”.

Antes de la gran ovación del público, que lo animó con un “Diego, Diego”, Schwartzman recordó sus grandes actuaciones en suelo parisino, donde alcanzó las semifinales en 2020, cuando cayó ante Rafael Nadal. “Tengo muchas batallas aquí y nunca las olvidaré. Aún perdiendo, como dijo Dominic (Thiem, quien también jugó su último partido en RG), jugar en el Lenglen lleno es muy emocionante. Gracias a todos, no lo olvidaré jamás”, cerró el tenista de 31 años que le pondrá punto final a su carrera en el ATP de Buenos Aires en 2025.

El registro del jugador formado en Náutico Hacoaj en Roland Garros incluye, además de aquella semi ante Nadal, 10 presentaciones en el Grand Slam, en las cuales jugó 33 partidos y tuvo un récord de 23 victorias y 10 derrotas.