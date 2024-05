Hallaron muerto al físicoculturista Kevin Gebhardt

Alemania. El mundo del fisicoculturismo está de luto por el repentino fallecimiento de Kevin Gebhardt, a los 31 años, en Alemania. El deportista se había sometido días atrás a una operación para reparar un tendón desgarrado en su rodilla y este domingo fue hallado sin vida en el interior de su departamento, según precisó el diario inglés Daily Mirror.

Gebhardt obtuvo su tarjeta profesional con la Federación Internacional de Culturismo y Fitness (IFBB, por sus siglas en inglés) el 29 de septiembre de 2018, afirmó NPC News Online. En ese calendario, ganó el Clasificatorio EVLS Praga. El sitio especializado BarBend precisó que, a lo largo de su trayectoria, alcanzó el 12° lugar ese mismo año en el Enfrentamiento EVLS Praga, la 10° colocación en la Copa Yamamoto Pro 2021 y EVLS Praga Pro 2021, sumado al noveno escalón en la KO Egipto Pro 2021.

Su última publicación en su cuenta oficial de Instagram, seguida por más de 10.000 personas, fue hace poco más de un mes, en abril pasado. “¡El tiempo cura todas las roturas!”, escribió en un posteo acompañado de una imagen en plena recuperación después de su ingreso al quirófano por un problema en la rodilla derecha. Y le demostró gratitud al encargado de llevar a cabo el procedimiento: “Todavía no me lo creo. No obstante, gracias al Dr. Julian Mehl por la rápida ayuda y la perfecta operación. Probablemente el mejor de toda Alemania en lo que se refiere a la zona de la rodilla/pierna”.

Kevin Gebhardt era considerado un entrenador prometedor y formador de deportistas más jóvenes. Inició su camino en la disciplina con 14 años, cuando levantó sus primeras pesas por iniciativa de su tío, informó el periódico The Sun. “No se ha anunciado la causa oficial de la muerte”, detalló el Mirror.

El entrenador de culturismo y su amigo, Milos Sarcev, dio a conocer la noticia en redes sociales y lamentó su partida a tan corta edad: “Hemos perdido a otro hermano de hierro, demasiado pronto. Anoche me informaron que mi ex atleta Kevin Gebhardt fue encontrado muerto en su apartamento en Alemania. Conocía a Kevin desde 2018, su época amateur... Lo guié para varios shows. Hizo el viaje a Las Vegas para finalmente entrenar conmigo. Estaba planeando competir en los shows de Alicante y Portugal el año pasado, pero al volver a casa decidió no competir ese año”.

“Fue la última vez que supe de él. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Era una persona súper dulce, súper apasionado del culturismo y muy trabajador. Estoy devastado con la noticia y muy triste por su novia y su familia. Que descanse en paz”, añadió. Además, Regan Grimes, colega culturista, acompañó las muestras de dolor con un breve comentario: “RIP Kevin”.