Hay dos campeones del mundo confirmados para los Juegos Olímpicos

País. Ayer se conoció la noticia de que ya hay dos campeones del mundo confirmados para representar a la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París. El conjunto nacional irá en busca de la tercera presea dorada, después de los logros en Atenas 2004 y Beijing 2008.

“Se acaban de confirmar dos integrantes del equipo de Javier Mascherano que van a estar en la selección argentina en los Juegos Olímpicos. Dos jugadores de la Selección Mayor. Un defensor y un delantero, los dos juegan en Europa: estamos hablando de Nicolás Otamendi y Julián Álvarez. Ambos ya están confirmados”, informó el periodista Mariano Antico en TyC Sports.

En este sentido, agregó que ya hay acuerdo del Benfica y Manchester City para acordar la cesión de cada uno: “Los clubes dieron el ok, es muy importante que lo den porque no es una competencia FIFA, no está bajo el calendario FIFA y necesitan si o si que los clubes lo cedan. Lo concreto es que los dos van a ser parte de los Juegos Olímpicos en París”.

Las dudas se depositan en quien se hará acreedor del último lugar disponible para algún futbolista mayor de 23 años. “Me entusiasma la idea de estar en los Juegos Olímpicos, quiero estar. Hablé con Mascherano y le dije que quiero ir. Ojalá me dejen ir”, declaró Enzo Fernández en su llegada a la Argentina después de su temporada en Chelsea, pero el volante central está dentro de la edad permitida entre los menores. “Ese lugar está reservado para el Dibu Martínez para completar los tres mayores con Julián Álvarez y Nicolás Otamendi, que estarán entre los 18?, precisó Antico.

En esa sintonía, el cronista especializado en la Celeste y Blanca, Gastón Edul, informó: “La selección argentina está esperando la autorización por tres jugadores más: Dibu Martínez, Enzo Fernández y Alejandro Garnacho. Todavía no están confirmados”.

Julián Álvarez cerró su segunda temporada en el Manchester City con un total de 19 goles y 13 asistencias en 54 partidos. El balance está marcado por la segunda Premier League ganada desde su arribo a Inglaterra. Además, alcanzó los cuartos de la Champions League, instancia en la que cayó por penales contra Real Madrid, y viene de perder la final de la FA Cup el último fin de semana contra el Manchester United de Garnacho y Lisandro Martínez.

Por otro lado, Nicolás Otamendi, de 36 años, registró 51 encuentros en el curso con cuatro tantos y dos pases gol en Benfica. Integró el equipo subcampeón en la Primeira Liga, por detrás del Sporting de Lisboa. Este rival lo eliminó en las semifinales de la Copa de Portugal. Su elenco quedó afuera de la Europa League en cuartos ante Olympique de Marsella. Ambos perfiles sumarán mucha experiencia en un plantel plagado de jóvenes porque el defensor juega en la selección nacional desde 2009, mientras que la Araña ya logró 16 títulos con tan solo 24 años.

Uno de los primeros futbolistas en los cuales se pensó para los Juegos Olímpicos fue Ángel Di María, quien fue contactado por Javier Mascherano, pero Fideo descartó la posibilidad. “Es la Copa América y se termina. Los Juegos Olímpicos creo que son algo merecido para los chicos que lograron estar ahí y hay jugadores que pasan la edad que quieren estar. Escuché a Rodri (De Paul) y a Ota que dijeron que les gustaría poder disfrutarlo. Yo ya estuve y encima con la suerte de poder ganarlo”, declaró en charla con ESPN.

Cabe destacar, Julián Álvarez y Nicolás Otamendi también podrían jugar la Copa América con la Mayor y, en el caso de ser elegidos por Lionel Scaloni, corren con posibilidades de estar afectados a la competición en los Estados Unidos hasta el 14 de julio, cuando se desarrollará la final en el Hard Rock Stadium de Miami. El mismo escenario aplica a Emiliano Dibu Martínez. La Argentina es el vigente campeón del torneo y uno de los claros favoritos a llevarse la corona continental por 16° vez en la historia. A partir de ahí, solo hay 10 días hasta el estreno olímpico contra Marruecos.