Renunciaron cuatro jugadoras de la selección femenina de fútbol

País. La selección argentina femenina de fútbol se encuentra entrenando en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza de cara a los dos partidos amistoso que se jugarán en Buenos Aires ante Costa Rica sin la presencia de Lorena Benítez, Julieta Cruz, Laurina Oliveros y Eliana Stabile, quienes decidieron bajarse de la convocatoria que realizó el entrenador Germán Portanova.

Las cuatro futbolistas que representan a Boca Juniors presentaron su renuncia con algunas críticas por cuestiones organizativas. “Triste decisión y difícil de tomar. Esta fecha quiero dar un paso al costado, cansada ya de hace tiempo de la falta de interés hacia el fútbol femenino. Solo queremos ser valoradas y ojalá la generación que viene no pasen lo mismo”, publicó Stabile en un posteo en redes sociales. La defensora fue la última en comunicar su deserción.

“Es una situación triste. De mi parte, cuando las jugadoras me mandaron mensajes con la decisión era un aviso de lo que iba a suceder. Respeto la decisión, es en libertad y la entiendo, pero creemos que la forma es diferente, creemos que desde el diálogo y estando adentro vamos a hacer crecer al fútbol femenino. Hubo avances y también falta mucho, pero desde el diálogo. Esto no tiene que llevar a una grieta y es construcción”, indicó Portanova en diálogo con AFA Estudio.

El entrenador, que prepara los amistosos ante la selección de Costa Rica (viernes 31 de mayo en el estadio Ciudad de Caseros y lunes 3 en el estadio de Platense a las 20.10; TV DSports), amplió en su opinión sobre las bajas: “Las jugadoras que se quedan a representar a la bandera y a la camiseta también están en la lucha. Desde adentro y desde el diálogo se logran las cosas. Cuando estás afuera no sos más fuerte, más allá de algún tuit. ¿Cómo hacés para hablar con un dirigente si estás afuera? Hay que seguir demostrando trabajo y seriedad. La situación es triste y me gustaría mucho que no se haga el debate entre quiénes se quedan y las que decidieron no estar. Desde este lado no hay críticas para quienes hayan dejado la Selección. La lucha es igual, todos queremos el crecimiento del fútbol argentino”.