El joven arquero que eligió Scaloni para llevar con la Selección

País. La selección argentina prepara los próximos amistosos de la última fecha FIFA antes del gran objetivo: la Copa América. Para los duelos ante Ecuador (9/06) y Guatemala (14/06), ambos en los Estados Unidos, Lionel Scaloni ya dio la nómina de convocados y trascendió el nombre de uno de los sparrings que se entrenará con la Mayor y seguramente también esté presente en el desafío continental.

Tal como ocurrió para la gira que la Albiceleste realizó en Asia el año pasado, con triunfos por 2-0 ante Australia e Indonesia, el técnico oriundo de Pujato confió en el joven arquero de Independiente Mateo Morro, de 17 años, para sumarse a las prácticas al lado de los experimentados Emiliano Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Franco Armani.

El joven Morro, nacido en 2005, saltó de la Quinta División del Rojo a Primera División en 2023 para estar bajo la órbita de Damián Albil. La promesa surgida del predio de Villa Domínico volvió a estar en consideración por la Selección para seguir fogueándose con los mayores y tendrá una nueva oportunidad en la antesala a uno de los torneos más importantes.

“Estoy en el club desde el 2013. Independiente es mi segunda casa, estoy acá desde que soy muy chico. Me formé tanto como jugador y como persona. Independiente es mi vida entera, soy hincha desde que nací. Es mi vida. El llamado a la Selección fue algo inesperado, pero muy lindo. Quiero disfrutar de todo, es una experiencia muy linda. Quiero aprender de los que están ahí”, expresó Mateo en una breve nota con el sitio oficial, en mayo de 2023 tras su primera citación con el elenco nacional.

Morro es otra de las creaciones de la factoría de Pepé Santoro en Independiente. Su primer paso fue atajando en el Wilcoop de su barrio natal en Wilde por obligación de su hermano, quien contó en una nota con Infobae: “Queríamos que hiciera algo con mi viejo, venía, jugaba, pero no se integraba mucho. Parecía que no le gustaba, le gustaban más los autos, otras cosas. Él jugaba para una categoría más grande porque la de él todavía no estaba. Se dormía en el banco de suplentes. Yo dejé de jugar a los 13 años y me puse a dirigir la 2005 al año siguiente. Era una categoría muy buena, pero nos faltaba un arquero y lo mandé al arco. Quería atajar, se tiraba y literalmente lo peloteaba yo. Técnicamente ya empezó a agarrar solo, innato, una locura tremenda verlo atajar. Todos se reían porque era un show, como ahora que en la cancha habla, pero ya lo hacía en ese momento. No era normal que un chico hablara tanto y él no paraba. El primer año ya salió valla invicta y después estuvo seis años seguidos con la valla invicta. Empezó a los cuatro años ahí, hasta los 13 que dejó”.

Sin embargo, la sangre roja familiar y la cercanía barrial lo empujaron también inmediatamente a Independiente: “Tampoco estaba la 2005, pero lo llevamos a atajar y le quedaba enorme el arco. Estaba para la 2004 de Independiente, habrá empezado con 6 años en el club. Hizo Promocionales, Infantiles, Novena... El año pasado fue el arquero menos goleado de la categoría.”.

Hijo de un empleado de una empresa de electrodomésticos y una ama de casa, esa familia de clase media recién ahora se empieza a topar con las sorpresas del mundo del fútbol. Claro está que recién tiene 17 años, pero la precoz galaxia de la redonda muchas veces acelera esos proceso. Ellos valoran el doble que este llamado de Selección haya llegado de este modo: “No tenemos ninguna palanca, mi hermano no tiene representante ni nada, nunca lo manejó nadie. Subió a Primera directamente, Albil lo tenía visto del año pasado. Sabíamos que se podía dar el salto a primera directo. También sabíamos que lo estaban siguiendo de la Selección porque nos habían comentado, pero no sabíamos que podía ir a la Mayor. Era impensado para nosotros”. Para Mateo, el sueño sigue vivo y un nuevo llamado a la Selección lo mantiene ilusionado.