Diego Schwartzman anunció su retiro del tenis

Buenos Aires. Diego Schwartzman anunció este domingo su retiro del tenis profesional después de un par de temporadas con altibajos en su nivel. Lo hizo con una reflexiva carta que compartió ante sus casi 725 mil seguidores en Instagram.

Ya la semana pasada el Peque había deslizado la posibilidad con un enigmático mensaje luego de quedar eliminado en la primera ronda de la clasificación del Masters 1000 de Madrid.

Finalmente este domingo el tenista de 31 años resolvió comunicar el punto final de su exitosa carrera. Y en el posteo contó los motivos de la decisión, y además reveló que el Buenos Aires Open de 2025 será su último torneo.

“¡Qué viaje! Cuántos momentos que jamás imaginé, cuántas anécdotas que jamás soñé, cuánta gente conocí que me ayudó a crecer, que me enseñó tanto, que me convirtió en un jugador y una persona mucho mejor de lo que alguna vez alguien creyó que sería incluyéndome”, escribió primero el porteño.

“Cada rincón de la cancha, cada segundo entrenando, cada punto compitiendo, cada momento fui inmensamente feliz. Lo viví con tanta intensidad que hoy me resulta difícil mantener. Todos esos momentos tan lindos se han convertido en algo que hoy lleva peso y me cuesta seguir disfrutando plenamente”, siguió.

Y añadió: “Por un lado, dejar una vida que me dio tanto es una decisión demasiado difícil, pero por otro lado, lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice. Sin embargo, hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla. En mi interior, un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo”.

“Quiero que mis últimos torneos sean una decisión propia. Que este 2024 sea de esa manera, ojalá teniendo la oportunidad de competir en los torneos que más disfruto. Y en 2025, en Argentina, poder tener mi momento final, el más hermoso cierre que pueda imaginar”, cerró Schwartzman en el posteo que se llenó de mensajes de aliento de parte de fanáticos y también rivales.

El Peque llegó a su “prime” en 2020, cuando se consolidó como la primera raqueta de Argentina y América Latina. Fue número 8 del ranking, venció a Rafael Nadal en polvo de ladrillo y disputó semifinales de Roland Garros, además de otras tres finales. Después de la pandemia fue perdiendo su lugar en el más alto nivel y hoy ocupa el puesto 142 del mundo.