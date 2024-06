Messi afirmó: «Inter Miami va a ser mi último club»

EE.UU. Lionel Messi cumplirá 37 años el próximo 24 de junio, cuando estará jugando la Copa América con la Selección Argentina.

En un anticipo de la entrevista que le brindó a ESPN, que se difundirá completa a partir de las 18.30 (hora de Argentina), Leo se animó a tocar el tema de su retiro del fútbol. “¿Estás asumiendo que queda menos? ¿lo disfrutas más por eso? Creo que el mundo no está preparado para que vos dejes el futbol, ¿y vos?”, le planteó el periodista Martín Arévalo.

“Y yo creo que tampoco, toda mi vida hice esto. Me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, del día a día, de los partidos... Y sí, un poco de miedo a que se termine todo siempre está. Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá. El hecho de haber sido campeón del mundo ayudó mucho y a ver las cosas de otra manera también. Pero no lo pienso, intento disfrutar. Por eso disfruto muchísimo más todo, porque soy consciente de que cada vez falta menos. Y la paso bien en el club, con la suerte que tengo de tener compañeros y amigos al lado. La paso bien en la Selección donde tengo compañeros y amigos también; y muchos. Y disfruto de los pequeños detalles que sé que cuando no juegue más voy a extrañar”, sentenció.

Al ser consultado sobre los pasos que seguirá antes de abandonar la práctica profesional, aceptó que hoy en día en su mente no está dar otro salto más allá de la MLS. “¿Tu último club es el Inter?”, le plantearon. Sin dar una palabra determinante, dejó en claro que hoy ese es su plan: “Y, sí... Creo que sí. Hoy por hoy creo que va a ser mi último club”. Con esta frase, el rosarino dejó claro que no tiene en la cabeza jugar en Newell’s o retornar al Barcelona en algún momento.