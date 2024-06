Cuál es el destino argentino que Messi quiere conocer

Lionel Messi está viviendo la previa de la Copa América y reconoció que hay un destino argentino que le gustaría conocer. El capitán de la Selección Argentina sorprendió a todos al destacar un lugar emblemático del país que sorprende por su belleza natural y que es visitado por miles de turistas cada año.

El crack rosarino reconoció que le gustaría viajar con su familia y habló además de su relación con Antonela Roccuzzo, qué hizo con su primer sueldo y su libro preferido.

Messi concedió una entrevista al canal de streaming que conduce su sobrino Tomás y dijo: «Tengo pendiente conocer la Argentina, que nunca tuve la oportunidad. Es algo que hablamos siempre con Antonela. Queremos visitar nuestro país en familia, me hablan de un montón de lugares que no conozco y me gustaría recorrer el país. Yo no conozco las Cataratas, me gustaría ir. Hace unos años, Antonela fue con los nenes y me gustaría volver con ellos. Es algo que tengo pendiente».

Además, reconoció que es un destino que le gustaría visitar durante la primavera, aunque se reconoció un amante del verano. «No tengo ropa de invierno, hace mucho no me pongo una campera. No me gusta el frío, me cambia el ánimo»; completó.