La formación que perfila Scaloni para el debut en la Copa América

EE.UU. Mañana la Selección Argentina debutará en la Copa América ante Canadá y el técnico Lionel Scaloni ya viene dando indicios en los entrenamientos del equipo que saldrá a la cancha a defender el título de campeón obtenido en la edición pasada en Brasil.

El DT viene viendo en gran nivel a Leandro Paredes, quien bajo la conducción de Daniele De Rossi recuperó rodaje e incidencia en la Roma, y trasladó ese estado de gracia a la Selección. Por ende, a partir de lo que plantea el DT en las prácticas y de los indicios, el ex Boca asoma como el volante central titular para la presentación.

“Esa es la primera confirmación: De Paul y Paredes en la mitad de la cancha”, señaló el periodista Gastón Edul en TyC Sports. “No repite el equipo de la final del Mundial”, añadió. El ingreso de Leandro, en consecuencia, sembró una incógnita.

“La otra información es que hoy (por ayer) no practicó con cuatro volantes. Por lo tanto, la duda se reduce a Alexis Mac Allister o Enzo Fernández. Alexis Mac Allister saca algo de ventaja, pero no queda tan claro como esto que conté de que Paredes va a ser el volante central en el debut”, siguió el cronista.

Ante el hecho de que el Gringo no ensayó con cuatro en la línea media, se impone el esquema 4-3-3. ”En la delantera, Di María también toma fuerza”, subrayó. Con Messi como capitán y pieza inamovible, resta una plaza en el ataque. “Scaloni ha demostrado que, a veces, con Di María y Messi elige poner a Julián Álvarez. Me parecería raro que después de las señales que le dio a Lautaro Martínez no sea titular porque son las mismas que le dio a Paredes. Hubo guiños en estos días a Lautaro”, completó, dejando allí otra duda.

El arquero es nombre puesto: el Dibu Martínez. Y atrás se espera que surjan Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

Esa es la formación que se perfila para el inicio de la defensa del título conquistado en Brasil en 2021. Perú y Chile (que se cruzarán este viernes) son los otros dos elencos que integran el Grupo A.