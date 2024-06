Real Madrid logró la 15ª Champions League de su historia

Reino Unido. El Real Madrid es el campeón de la Champions League. Una vez más y como siempre. En la catedral del fútbol como Wembley consiguió la 15ª Orejona de su historia. Le ganó 2-0 a un Borussia Dortmund que lo había superado en el primer tiempo pero que en el segundo se encontró con toda la jerarquía de la Casa Blanca. Dani Carvajal abrió el resultado con un cabezazo y lo remató Vinicius para una nueva alegría.

Esta vez no hizo falta remontada ni épica sobre los últimos minutos. Pero sí los de Carlo Ancelotti debieron superar unos primeros 45 minutos en los que se los notó muy incómodos, con pocas situaciones y con un Thibaut Courtois quien demostró que está intacto. El belga no había jugado ni un minuto en esta Champions por lesiones en sus dos rodillas y atajó porque el ucraniano Andriy Lunin no pudo estar por gripe. Y sostuvo el 0-0.

Y mientras Füllkrug, Adeyemi y Sabitzer no podían concretar, el Real se fue metiendo en partido. Acomodó el medio con Kroos más retrasado y Camavinga suelto y de a poco se fue haciendo dueño del juego y de las ocasiones. Y Toni, en su último partido de blanco, revirtió esa mala primera parte para ser gran protagonista. Primero con un tiro libre que evitó el arquero Kobel, de buena labor.

Después, llegó la fórmula con la que ya habían avisado y que rompió el resultado y la resistencia de los alemanes. Centro del N° 8 y cabezazo de Carvajal para ponerse en ventaja y hacer que ese favoritismo que había en la previa se empezara a notar. Con el 1-0, el Madrid se soltó y el Dortmund se hundió.

Al punto que tras un error defensivo de Maatsen que interceptó Bellingham, el pase llegó para Vinicius y se cerró todo. Con un remate de zurda y mordido, el brasileño convirtió el 2-0 para erigirse como una de las figuras de la final y sumar argumentos para ser el nuevo Balón de Oro dentro de unos meses.

Real Madrid campeón. La historia de una ambición eterna que sigue sumando laureles. Ya son 15 títulos: su más próximo perseguidor es el Milan, con siete y le sacaron 10 de ventaja al Barcelona. Y qué decir de Carlo Ancelotti, el más ganador también de esta competición con cinco: dos con el Rossonero y tres con el Merengue. Además, con 13, quedó a una sola conquista de igualar a Miguel Muñoz (14) como el entrenador más ganador de la historia de ese club glorioso.

Para el Dortmund queda el dolor de haber hecho una gran final desde lo táctico, el planteo, la postura y las situaciones para haberse puesto arriba. Pero no lo consiguieron. Así como este equipo de Edin Terzic sorprendió al meterse en esta final, también demostró que fue merecido por los argumentos que mostró. Pero claro, no le alcanzó y seguirá con una sola Champions en sus vitrinas.