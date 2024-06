Las críticas de la Selección Argentina al césped del Mercedes Benz Stadium

Si bien la Selección Argentina debutó en la Copa América 2024 con un 2-0 ante Canadá, lo cierto es que varios jugadores y hasta el entrenador de la Albiceleste se mostraron muy molestos por el estado del campo de juego en Atlanta. Entre ellos, Emiliano Martínez y Cristian Romero fueron los más enojados y el arquero lanzó una frase lapidaria: "Tenemos que mejorar ese aspecto. Sino, la Copa América siempre va a estar en un nivel más bajo que la Eurocopa".

"Venir acá ante una Canadá fuerte, con buenos delanteros y en una cancha que es un desastre nos complicó un poco. Podríamos haber metido muchos más goles. Era un desastre, cuando corrías, ibas saltando. Angelito (Di María) tuvo un uno a uno contra el arquero y terminó con la derecha porque no podía llevarla al pie de lo mal que picaba. Tenemos que mejorar en ese aspecto. Sino, la Copa América siempre va a estar en un nivel más bajo que la Eurocopa", lanzó el Dibu en diálogo con TyC Sports después del encuentro. A pesar de sus quejas por el césped, lo cierto es que el arquero argentino redondeó un gran partido, que lo tuvo como protagonista al evitar la caída de su valla cuando el encuentro estaba igualado.

En paralelo, Cuti Romero coincidió con el análisis del arquero de la Albiceleste y remarcó que el césped complicó los planes del equipo: "Las condiciones de la cancha eran muy feas. Tener que jugar esta competición en una cancha así es lamentable. Nos complicó el juego, pero eso no es excusa. Hicimos un buen partido. Creo que demostramos nuevamente que estamos bien, que tenemos el mismo hambre de llevar a la Selección a lo más alto".

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, se sumó a las criticas y salió con los tapones de punta por las demoras para ponerlo en condiciones antes del certamen: "El inicio pareció el partido con Arabia Saudita (en Qatar 2022), con la diferencia de que aquella vez jugamos en una cancha más decente. Con todo respeto: menos mal que ganamos. Sino, hubiera sido una excusa barata. Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. Para el espectáculo no está bueno. No es una excusa, el estadio es hermoso y con césped sintético debe ser espectacular, pero con el de hoy no está apta para este tipo de jugadores".

Ante la repregunta acerca del césped, dado que desde las imágenes de la televisión no parecía estar en malas condiciones, Scaloni fue contundente: "¿Lo vieron bien? Miren la velocidad de pases de los centrales y te das cuenta. Es una cancha que hace dos días era sintética y no pueden poner 100 metros de césped juntos. Tienen que ir poniéndolo poco a poco, con panes de pasto. Eso va emparchando y hay cortes continuos. Lo que pasa es que creo que hasta está pintada para que no se note".

La bronca de los jugadores de la Selección Argentina se fundamenta en la necesidad de cambiar el campo de juego a días de lo que fue el partido ante Canadá. Es que el Mercedes Benz Stadium de Atlanta no contaba con césped natural, sino que era completamente sintético.

Cinco días antes del partido -y por pedido de la Selección Argentina-, el estadio cambió la totalidad del campo de juego, para pasar a ser 100 por ciento natural. A pesar de eso, el estado del mismo no parece haber dejado satisfechos a los jugadores de la Albiceleste, que manifestaron su disconformidad después del partido.