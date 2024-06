Guillermo «la Chueca» Aramayo, un ejemplo de pasión y buen fútbol

La Chueca Aramayo, y hijo Guillermo. Un ejemplo.

La Chueca Aramayo y el autor de esta nota, Pedro Solans en el Instituto Zunino de Córdoba.

El azar de las enfermedades me llevó a tener una sesión quimioterapia en el Instituto Zunino de Córdoba. En una de ellas, la jefa de piso, "la diosa" Estela, me dijo mientras se acababa el suero: "al lado está el ex jugador de Racing de Córdoba, Guillermo la "Chueca" Aramayo. Su hijo trabaja aquí en el Instituto.

Cuando se asoma el hijo, resultó que era Guillermo, (hijo), quien también me atendía en el Zunino, pero en las sesiones de rayos que me aplicaba en el edificio de Duarte Quirós.

Gracias a él, a Guillermo (h), pude saludar a uno de los ídolos indiscutibles del Racing de Nueva Italia, o del Racing cordobés y de la comunidad futbolera de Córdoba.

Fue un encuentro casual, pero me di el gusto de preguntarle a un protagonista: ¿porqué se perdió aquella final insólita en Rosario, en 1980, ante Central, cuando la "Academia cordobesa" había dominado el torneo y tenía el mejor equipo del año.

Con la sencillez de los grandes, La Chueca me explicó que el DT de ese entonces, Alfio Basile, —de quien yo siempre dudé—, no tuvo nada que ver. "Fuimos nosotros quienes nos "engolosinamos" y perdimos nuestra potencia contragolpeadora. La vimos tan cerca a la gloria deportiva que nos olvidamos que teníamos los mejores lanzadores y delantera del 80. No le hicimos caso al Coco".

La chueca en cancha

El ídolo que estaba sentado al lado mío esa tarde, había debutado en 1967 siendo uno de los jugadores con mayor presencia en el club de Nueva Italia. Logró seis títulos y fue un jugador fundamental de aquel honroso subcampeonato del ’80.

La Chueca Aramayo integró el plantel más humilde del Fútbol argentino, el que llegó a los puestos más codiciados del fútbol argentino. Seguramente, ese plantel de cracks tenía impreso la sencillez y la pasión de uno de los mejores 5 que recordará el fútbol.

Aquel Racing del 80 no fue un producto televisivo. Se gestó en un barrio cordobés con jugadores como Aramayo que llegó a acariciar la Copa ya con treinta y pico de años de edad y un estado físico y una técnica impecable. Ese Racing de Aramayo en el 80, jugó 20 partidos, de los cuales ganó a 11, logró 2 empates y tuvo 7 derrotas. Goleó a los grandes de la vidriera futbolera.

Marcó 35 goles a favor y recibió 27 goles.

Fue un plantel para el cuadro de honor. Le sobró sencillez, humildad y buen manejo de la pelota: Luis Amuchástegui, Guillermo Aramayo, Hugo Arias, Horacio Baldessari, Miguel Ballejo, Hugo Beutke, Leoncio Cardozo, Osvaldo Coloccini, Lucio Del Mul, Juan Espósito, Ángel Feliú, Roberto Gasparini, Oscar López, Raúl Malavolta, Héctor Maldonado, Jorge Maldonado, Rubén Molina, Pascual Noriega, Miguel Obed, Atilio Oyola, Juan Ramos, Miguel Seronero, Mario Tapiero, Juan Urruti, Rolando Vega y Enrique Vivanco.