Aston Villa no autorizó a Dibu Martínez a jugar los JJ.OO.

EE.UU. Emiliano Dibu Martínez resultó vital en los dos triunfos de Argentina, ante Canadá y Chile, en las primeras fechas de la Copa América, garantizando así el pasaje de la Selección a los cuartos de final. Sin embargo, el guardameta de 31 años no podrá blindar la valla del combinado Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París, que en la disciplina fútbol comenzarán el próximo 24 de julio.

Es que, como dejó trascender su entorno, más allá del esfuerzo del propio marplatense por convencer al Aston Villa de que le permitan participar, no logró conseguir la autorización. En consecuencia, Javier Mascherano, DT del conjunto juvenil, deberá utilizar la tercera plaza de mayores (en una nómina de 18 nombres) en otro candidato.

Ya hay tres campeones del mundo confirmados en la cita. Dos de más de 23 años (Nicolás Otamendi y Julián Álvarez) y uno menor (Thiago Almada, quien está siendo transferido del Atlanta United al Botafogo de Brasil, escala previa a su salto al Olympique de Lyon). Y todo indica que el cuarto será Gerónimo Rulli.

El portero surgido de Estudiantes, de 32 años, forma parte de la plantilla de Lionel Scaloni en la Copa América de Estados Unidos, junto a Dibu y Franco Armani. Y también tiene su medalla cosechada en Qatar. En el último tiempo no tuvo tanto rodaje en el Ajax de Países Bajos, sin embargo, se quedó con un cupo para el certamen continental, relegando a Walter Benítez, quien parecía correr con ventaja.

Con varias ofertas en el presente mercado de pases (del Betis de España, entre otros clubes), ya tiene experiencia en los JJOO: participó de la tormentosa edición de 2016 en Río de Janeiro, con una AFA en crisis, por lo que muchos de los elegidos por Gerardo Martino no fueron cedidos, el Tata renunció, y asumió de emergencia Julio Olarticoechea, pero el equipo sintió el sismo y no pudo pelear por una medalla. Para Rulli, claro, representaría una revancha.

El futbolista de 32 años atajó los tres partidos en aquel certamen que vio a la Albiceleste marcharse en fase de grupos, ubicándose detrás del líder Portugal y Honduras, que tuvo la misma puntuación pero relegó a la Selección al tercer lugar por contar con mejor diferencia de gol.

En aquel certamen olímpico que terminó con Brasil colgándose la medalla dorada, el por entonces jugador de la Real Sociedad defendió los tres palos en la derrota contra los portugueses (0-2), el triunfo contra Argelia (2-1) y el empate ante los hondureños (1-1).

El combinado nacional iniciará su trayecto el miércoles 24 de julio ante Marruecos en el Stade Geoffroy-Guichard de la ciudad de Saint-Étienne desde las 10 de la mañana (hora Argentina). Tres días más tarde, el sábado 27, disputará la segunda jornada contra Irak en el Stade de Lyon (10 de la mañana) y cerrará su actividad de la zona contra Ucrania el martes 30 de ese mes nuevamente en Lyon (a partir de las 12 del mediodía).

Sin embargo, habrá actividad previa a los compromisos oficiales: enfrentarán en Francia al equipo local FC Rouen 1899 (15 de julio) y a la selección de Guinea (19 de julio) como preparación para el campeonato principal.