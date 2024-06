Copa América: Brasil enfrentará a Paraguay y Colombia a Costa Rica

EE.UU. En la jornada de hoy de la Copa América se jugarán dos partidos entre cuatro equipos del Grupo D urgidos por puntos. En especial Brasil, que cerrará la jornada a las 22horas contra Paraguay en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Necesita ganar para contar con posibilidades de pasar a cuartos de final o sufrir una histórica eliminación. El encuentro será televisado DSports y Flow.

Paraguay necesita jugar de forma perfecta si quiere hacer daño a esta alicaída Brasil de Dorival Júnior. Sin puntos por el partido que perdieron en el debut, ante Colombia, encuentro en Houston que finalizó 2 a 1. Si empata y le araña un punto a la Canarinha, se jugarán la clasificación contra Costa Rica el 2 de julio en Austin, Texas.

Noticias Relacionadas Panamá logró una histórica victoria ante Estados Unidos

No menos necesitado está Brasil, un equipo grande de Conmebol y el mundo, que empató de forma gris contra Costa Rica y debe demostrar para qué está. Si no ganan este viernes ya no depende de sí mismo para clasificar a cuartos de final y se enfrenta a un duro fracaso en este torneo.

Por su parte Colombia lleva 24 partidos sin perder. Así encara el partido la escuadra dirigida por Néstor Lorenzo el partido de primera hora. Debe aprontar este desafío con miras a clasificar a cuartos de final. Y ¿ubicarse como candidatos a la final?

Enfrente estará Costa Rica, una de las selecciones más serias de Concacaf. Con intervenciones recientes en mundiales y buenos partidos ante equipos sudamericanos, los dirigidos por Gustavo Alfaro sorprendieron con un empate ante la Verdeamarelha y ahora encaran el partido contra los Cafeteros con la chance cierta de pasar a la siguiente ronda. El encuentro comenzará a las 19 hs y será televisado por TyC Sports.