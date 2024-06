Uruguay goleó a Bolivia y quedó a un paso de clasificar

EE.UU. Uruguay le ganó ayer 5-0 a Bolivia en el MetLife de Nueva York con goles de Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araujo, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, por la fecha 2 del grupo C de la Copa América 2024. El equipo de Marcelo Bielsa aún no confirmó su clasificación a cuartos de final, pero dio otro paso clave en la zona que comparte con Estados Unidos y Panamá.

Desde el arranque, Uruguay fue superior a Bolivia en todos los aspectos del encuentro y logró abrir el marcador rápidamente. A los siete minutos del primer tiempo, tras un centro, Ronald Araújo la cabeceó desde la izquierda hacia el medio y en el segundo palo entró Facundo Pellistri, quien se agachó y la empujó de cabeza para poner el 1-0 sobre Bolivia.

El total dominio de la Celeste continuó y, luego de desperdiciar varias chances, llegó el segundo de la mano de Darwin Núñez. El delantero recibió una gran asistencia de Maximiliano Araujo y la mandó a guardar.

Ya en el complemento, el equipo de Marcelo Bielsa levantó un poco el pie del acelerador y casi inconscientemente reguló, algo que no le gustó al Loco. Como Bolivia nunca se aproximó al arco de Rochet, la Celeste nunca sufrió y, con paciencia, llegó al tercero: tras una genial asistencia de Nicolás De la Cruz, Maximiliano Araujo extendió la diferencia en el marcador.

El tercero fue la mano de nocaut. Cuatro minutos más tarde, Federico Valverde abrió para Pellistri, quien se la devolvió dentro del área y el del Real Madrid la ubicó de primera al palo derecho del arquero boliviano.

A dos minutos para el final, Rodrigo Bentancur puso de cabeza el 5-0 final para una Uruguay que se ilusiona, pero que aún no confirmó su pase a cuartos de final. Es que, pese a tener puntaje ideal tras dos fechas, en la última jornada aún puede darse que ganen Estados Unidos (a la Celeste) y Panamá (a Bolivia), algo que generaría un triple empate que se definiría por diferencia de gol. No obstante, el equipo de Bielsa dio un paso importantísimo y se aseguró clasificar primero con un empate ante los norteamericanos.