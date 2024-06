El Colo Barco jugará los Juegos Olímpicos, pero Garnacho no será cedido

País. Una figura de peso de la selección argentina Sub 23 no podrá estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y se trata de Alejandro Garnacho, quien no fue autorizado por el Manchester United ante el pedido del cuerpo técnico encabezado por Javier Mascherano. El delantero de 19 años era pretendido por el Jefecito, quien deberá buscar una alternativa.

La novedad fue confirmada ayer por el periodista Diego Monroig de ESPN, quien también brindó un panorama de los posibles jugadores que se incorporarían a la lista. En el caso Garnacho la negativa sería porque el punta tiene muchas chances de jugar la Copa América y si se suma su participación en los Juegos Olímpicos estaría mucho tiempo sin su club. El evento en París se celebrará del 26 de julio al 11 de agosto.

Cabe recordar que el jugar que también puede desempeñarse de extremo izquierdo es titular en el equipo que todavía dirige Erik ten Hag (su futuro en el cargo está en duda). El nacido en España y de madre argentina tuvo una gran temporada siendo gravitante en el campo rival debido a su velocidad, excelsa pegada, cambio de ritmo y su cuota de personalidad.

En el ejercicio 2023/2024, Garnacho marcó 10 goles y brindó 5 asistencias en 50 partidos. Fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni para la lista preliminar de la Copa América y estará disponible para los amistosos previos ante Ecuador y Guatemala.

La eventual presencia de Garnacho era la delantera soñada junto a Julián Álvarez, quien es uno de los tres jugadores mayores de 23 años confirmados en el plantel de Mascherano. La Araña recibió el permiso del Manchester City y luego de la Copa América (es un hecho integrará la lista final) seguirá vistiendo los colores albicelestes en la cita olímpica parisina.

El otro extra Sub 23 garantizado es Nicolás Otamendi, quien también tuvo el visto bueno de la dirigencia del Benfica para poder sumarse. La experiencia del defensor de 36 años será clave en un plantel plagado de jóvenes y el ex Vélez Sarsfield será una voz de mando dentro y fuera de la cancha.

Otro que recibió el permiso para poder estar es Valentín Barco ya que el Brighton le dio el visto bueno. El Colo también tenía muchas chances de poder jugar la Copa América, pero por estas horas le informaron a Javier Mascherano que el conjunto inglés aceptó cederlo a los Juegos Olímpicos de París.

Sin embargo, hay otros jugadores que están en duda y que se espera la aprobación definitiva de sus clubes. Uno de ellos es el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, por el que en Ezeiza aguardan la respuesta definitiva del Aston Villa. El propio futbolista está haciendo fuerza y es optimista respecto de la habilitación.

Lo propio ocurre con Enzo Fernández, quien está en el franja Sub 23, pero el nuevo entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, decidirá si el ex volante de River Plate podrá estar en París.

Por último, otro por el que se aguarda la respuesta es Matías Soulé cuyo préstamo con el Frosinone se terminará a fin de mes y la Juventus, que es el dueño de su pase, definirá si el extremo derecho de 21 años puede estar en los Juegos Olímpicos.