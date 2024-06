Se confirmó cuándo pelearán Mike Tyson y Jake Paul

EE.UU. La pelea de Mike Tyson y Jake Paul, que se iba a celebrar el sábado 20 de julio pero fue suspendida por un problema médico de Iron Mike, ya tiene fecha confirmada y se mantendrá el escenario dispuesto en el AT&T Stadium de los Estados Unidos. Será un combate que paralizará al mundo del boxeo en el cierre del presente calendario.

La coproductora de la lucha, Most Valuable Promotions (MVP), confirmó la decisión en un extenso comunicado divulgado en redes sociales: “La esperada pelea de pesos pesados entre Jake Paul y Mike Tyson se reprograma para el viernes 15 de noviembre de 2024 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas”. En la misma velada, tendrá lugar la revancha “más esperada en la historia del boxeo femenino” entre Katie Taylor y Amanda Serrano por el campeonato indiscutible de peso superligero de Taylor.

Cabe recordar, Tyson fue atendido de urgencia a finales de mayo en la llegada de un avión a Los Ángeles, proveniente de Miami, a causa de “náuseas y mareos debido a una úlcera que le brotó 30 minutos antes del aterrizaje”, según precisaron los representantes del mítico peleador en un mensaje al que tuvo acceso el medio New York Post.

El norteamericano de 57 años (el 30 de junio cumplirá 58) dijo en su cuenta personal de Twitter que estaba al 100%, pero los médicos le recomendaron un freno en su rutina. Ahora, valoró la voluntad de cambiar el día del espectáculo: “Aunque hemos tenido que posponer el combate, reanudaré los entrenamientos en breve. Estoy agradecido al personal médico que me trató y a MVP, Netflix y AT&T Stadium por trabajar diligentemente para encontrar la mejor fecha de reprogramación para todas las partes”.

Fiel a su estilo, Iron Mike aprovechó la ocasión en el comunicado de MVP para enviarle un mensaje a Jake Paul, youtuber y rival de 27 años: “Aunque tenemos una nueva fecha, el resultado será el mismo independientemente de cuándo peleemos. Jake Paul será noqueado. El viernes 15 de noviembre, véanlo en persona en el AT&T Stadium o en directo en Netflix”.

Los percances médicos de Mike Tyson no son nuevos, ya que reconoció que su estado físico no es el ideal: “Mi cuerpo está como una mierda en este momento. Me duele”. Sus imágenes con un bastón en 2022 generaron preocupación en sus fanáticos, y el púgil declaró a Newsmax TV: “Tengo ciática y de vez en cuando este problema aparece. ¡Cuando estalla, no puedo ni hablar! Gracias a Dios es el único problema de salud que tengo. Estoy espléndido ahora”.

Será el regreso al cuadrilátero del oriundo de los Estados Unidos después de 19 años, tras su caída contra Kevin McBride en 2005. Tiene un registro de 50 victorias, 6 derrotas y 44 nocauts. El combate con Paul, 30 años menor a él, tendrá asaltos de dos minutos, en lugar del formato tradicional compuesto de tres minutos.