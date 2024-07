El regalo de Messi al plantel de la Selección antes de la final

EE.UU. En vísperas de la final de la Copa América frente a Colombia, Lionel Messi volvió a demostrar sus dotes de liderazgo tanto dentro como fuera del campo, con un gesto que reafirma su compromiso y camaradería con sus compañeros de la Selección Argentina. En esta oportunidad, el astro argentino obsequió a cada uno de los miembros del equipo unos auriculares personalizados, con los colores celeste y blanco y el detalle del número de la camiseta que cada jugador utiliza.

Los presentes, auriculares Beats Studio Pro de la renombrada marca Beats by Dre, incluyen también el escudo de la Selección Argentina en uno de sus laterales, añadiendo un toque distintivo. Este gesto se conoció a través de la cuenta de Twitter del hermano de Alejandro Garnacho, quien compartió la dicha de recibir uno de estos auriculares. “Messi regaló 23 unidades a los jugadores y una la tengo yo, oficialmente puedo decir que recibí un regalo de Leo”, escribió, acompañando su mensaje con una imagen del obsequio.

La generosidad de Messi con sus compañeros de equipo no es desconocida. El capitán argentino ha mostrado en diversas ocasiones este tipo de atenciones, no solo con los jugadores de la Scaloneta, sino también con aquellos de los clubes que ha integrado a lo largo de su carrera. Hace aproximadamente un año, tras la victoria frente a Cruz Azul de México en la Leagues Cup, Messi tuvo un gesto similar con sus compañeros del Inter Miami. DeAndre Yedlin, exjugador de las Garzas y actualmente en el FC Cincinnati, reveló que el argentino había hecho lo mismo en esa ocasión: “Los auriculares son de Messi... los hizo para nosotros. No sé si los compró, pero nos dio a todos un par por su primer partido en el club”.

La personalización de los Beats Studio Pro no está disponible al público general en la web oficial de la marca, donde se pueden adquirir en cuatro tonos: negro, marrón, azul y arenisca, con un precio de 399,95 dólares. La exclusividad y el detalle del diseño personalizado para la Selección Argentina añaden un valor sentimental y distintivo que trasciende lo material.