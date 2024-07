Talleres visita a Vélez buscando seguir bien arriba

Buenos Aires. Vélez y Talleres se enfrentarán este domingo, desde las 20, por la sexta fecha de la Liga Profesional 2024. Con el José Amalfitani como escenario, la T buscará con el regreso del Tucu Palacios seguir con la buena racha que consiguió antes del parate por la Copa América.

El Fortín no tuvo un gran arranque y acumula dos derrotas, dos empates y un solo triunfo, que lo ubican en la 20° posición de la tabla. Para este nuevo semestre no podrá contar con el defensor Valentín Gómez, una baja sensible que se irá a River. Sin embargo, tiene cerradas las llegadas de Aaron Quirós y Agustín Lagos.

Además, los de Liniers se encuentran disputando la Copa Argentina en la que luego de dejar afuera a Arsenal por 2 a 1, ahora deberán jugar los octavos de final frente a San Lorenzo el viernes 30 de agosto.

Por su parte, el conjunto cordobés está invicto en lo que va del campeonato con cuatro victorias y un partido igualado. Se encuentra con trece puntos liderando la la tabla, pero seguido de cerca por Huracán y Unión. Para esta nueva etapa cerró el regreso de Sebastián Palacios, el delantero proveniente de Grecia.

Talleres tendrá un agosto movido debido a que sigue en carrera por la Copa Libertadores y su próximo rival será River el miércoles 14 por los octavos de final. En Copa Argentina definirá esa misma instancia ante Boca el mismo día que Vélez.