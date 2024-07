París 2024: con cordobeses en sus filas, hoy arranca el Fútbol y el Rugby olímpico

Este miércoles 24 comienza el sueño olímpico de dos selecciones candidatas a subirse al podio en París 2024.

El fútbol, de la mano del oriundo del Calchín y recientemente campeón de América, Julián Álvarez, hará su debut en la cita máxima desde las 10 de la mañana (hora argentina) cuando enfrente a Marruecos por el grupo B.

El equipo que dirige Javier Mascherano cuenta con otro cordobés entre sus filas, Lucas Beltrán, el delantero que actualmente milita en la Fiorentina de Italia.

En tanto, el Rugby llega a los JJ. OO en formato seven. Para la ocasión, los Pumas cuentan con dos cordobeses en el equipo: Gastón Revol y Germán Schulz.

El combinado nacional enfrentará a su par de Kenia desde las 11 (hora argentina) por el grupo B. Y desde las 14:30 al seleccionado de Samoa.

Cabe recordar que, para los Juegos Olímpicos de París, 13 cordobeses integran la delegación argentina.

Macarena Ceballos (Natación); Chiara Ferretti (Vela); Gastón Revol (Rugby seven); Germán Schulz (Rugby seven); Luciano González Rizzoni (Rugby seven) Julieta Jankunas (Hockey); Victoria Miranda (hockey – reserva); Tomás Santiago (Hockey); Tomás Domene (Hockey) Romina Biagioli (Triatlón); José «Maligno» Torres (BMX Freestyle); Julián Álvarez (Fútbol) y Lucas Beltrán (Fútbol).