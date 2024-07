Lionel Messi se recuperó y será titular ante Ecuador

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, se recuperó a tiempo y estará esta noche ante Ecuador por los cuartos de final, encuentro en el que será titular a partir de las 22, en el NGR Stadium de Houston.

Lionel Scaloni puede repetir la delantera que jugó ante el mismo equipo en 2021: Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. Aunque también podría ingresar Julián Álvarez por Martínez, aunque esto resulta dudoso considerando que el Toro es el goleador del certamen.

Aún no se sabe cuántos minutos jugará el capitán de la Selección. No obstante, se supo que ya no siente dolor y por eso va a estar en el once inicial ante Ecuador.

La Pulga fue preservada en el partido ante Perú por una molestia en el aductor de su pierna derecha tras un golpe en el cotejo ante Chile. Antes de aquel encuentro, el capitán de la Selección se hizo estudios y quedó descartado un desgarro, lo que llevó tranquilidad al cuerpo técnico y por eso tomo descanso en última fecha para poder estar lo mejor posible ante Ecuador.

El probable equipo para este jueves por la noche sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.