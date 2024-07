Argentina se entrenó pensando en la semifinal con Canadá

EE.UU. La selección argentina ultima detalles de cara al duelo ante Canadá por la semifinal de la Copa América de Estados Unidos 2024. Como suele acostumbrar, Lionel Scaloni no confirmó la alineación y recién se la comunicará a los jugadores el mismo día del partido, que será este martes desde las 22 en el MetLife Stadium de Nueva York.

Según se pudo saber, el entrenador argentino realizará entre dos y cuatro cambios ante los norteamericanos. Las incógnitas están puestas en todos los sectores de la cancha. Al margen de ello, Julián Álvarez retornaría en lugar de Lautaro Martínez, mientras que Ángel Di María reemplazaría a Nicolás González, teniendo en cuenta los once que jugaron el último juego de cuartos ante Ecuador.

Las principales dudas están en el lateral derecho de la defensa. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel luchan por el puesto. Scaloni sabe de las complicaciones que le generó el canadiense Alphonso Davies en el debut de la Copa América a Nahuel Molina. A todo esto, hay que decir que para el DT el ex jugador de River Plate tiene más marca que el ex Boca Juniors. Sin embargo, no está todo resuelto.

En la mitad de la cancha hay tres nombres para un lugar. Enzo Fernández, Leandro Paredes y Exequiel Palacios pelean por un puesto para acompañar a Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, que serán fijas en el once inicial. El resto, serían los mismo que iniciaron ante Ecuador, que terminó con empate 1-1 y triunfo en los penales, con una estupenda actuación del Dibu Martínez.

En lo que respecta al estado físico de Lionel Messi no hay dudas y el capitán será de la partida. Además, este domingo Marcos Acuña volvió a entrenarse diferenciado y se encuentra en la recta final de su recuperación por una sobrecarga muscular en el muslo derecho. Ayer volvió a hacer trabajos diferenciados y aunque intensificó, todavía no tiene el alta médica.

Así las cosas y con las dudas planteadas, el probable equipo de Argentina para enfrentar a Canadá este martes sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María o Nicolás González.

Este lunes, a partir de las 16:30 hora argentina (15:30 de Nueva York), Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa junto a un futbolista que la AFA todavía no confirmó. Luego, desde las 19 el equipo se entrenará por última vez en el New Red Bulls training facility, mismo lugar donde llevó a cabo los ejercicios este domingo.