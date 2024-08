Mascherano prepara el equipo para el duro choque de mañana con Francia

Francia. El ciclo de Javier Mascherano llegó a su punto cúlmine: mañana Argentina enfrentará a Francia por los cuartos de final del torneo de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos y definirá si sigue en carrera por la conquista de una medalla en París 2024. En medio del clima hostil que se espera del público local por la reciente rivalidad entre las selecciones mayores y lo que generó la difusión de un video publicado por Enzo Fernández cantando una polémica canción, la Albiceleste buscará encontrarse con su mejor versión para pasar de ronda.

La información que circula a esta hora en territorio francés es que Mascherano apostará por la misma alineación que empleó en la última presentación contra Ucrania (victoria 2-0 con goles de Thiago Almada y Claudio Echeverri) para medirse con el conjunto local en Burdeos, mañana a partir de las 16 (hora argentina). Si esto se confirma, Gonzalo Luján se mantenderá como lateral derecho en reemplazo de Joaquín García, Giuliano Simeone actuaría más adelantado en el mismo sector por Santiago Hezze y Luciano Gondou ocuparía la plaza de Lucas Beltrán, quien había comenzado el certamen entre los once.

Es decir que, de no mediar imponderables, la formación de corrido de la Selección Sub 23 iría con Gerónimo Rulli; Gonzalo Luján, Marco Di Césare, Nicolás Otamendi, Julio Soler; Giuliano Simeone, Ezequiel Fernández, Cristian Medina; Thiago Almada; Julián Álvarez y Luciano Gondou. Una opción más conservadora sería sumar un mediocampista de más contención como Hezze y prescindir del Cholito Simeone. Un dato no menor es que los jugadores que estaban a una amarilla de ser suspendidos se limpiaron para los cuartos de final: Argentina tenía “en capilla” a Joaquín García, Marco Di Césare, Equi Fernández y Luciano Gondou.

“Si es Francia, será Francia. Nosotros tenemos nuestras armas con qué creer. Estamos muy contentos de volver a cuartos final después de 16 años. El objetivo es seguir hasta lo máximo. Estoy agradecido por el esfuerzo y por cómo se brindan los jugadores. Sus ganas pueden más que cualquier cosa”, había expresado Masche tras la clasificación a los cuartos de final. Vale mencionar que Argentina quedó en el segundo lugar de su zona debido a que Marruecos goleó 3-0 a Irak y lo superó por cantidad de goles a favor en la tabla de posiciones.

Las otras llaves de los cuartos de final marcan que los marroquíes se enfrentarán en primer turno a Estados Unidos en Parque de los Príncipes, Japón hará lo propio contra España en Lyon y Egipto chocará con Paraguay en Marsella. De este último encuentro saldrá el potencial rival de Argentina en las semifinales, instancia en la que podría asegurarse una medalla (oro o plata).

En caso de eliminar a Francia, la Albiceleste se presentará el próximo lunes 5 de agosto, a partir de las 16 (hora argentina), en Lyon. La gran final será el viernes 9 de agosto (desde las 13, hora argentina) en Parque de los Príncipes.

El conjunto dirigido por Thierry Henry llega con puntaje perfecto a esta cita: en primera ronda venció 3-0 a Estados Unidos, 1-0 a Guinea y 3-0 a Nueva Zelanda. Entre sus mejores figuras están Desire Doue y Arnaud Kalimuendo (Rennes), Andy Diouf (Lens), Johann Lepenant (Lyon), Bradley Locko (Brest) y Michael Olise (Bayern Múnich). Sus tres futbolistas mayores son Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Loïc Badé (Sevilla), Alexandre Lacazette (Lyon).