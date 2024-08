Agustín Vernice terminó cuarto y se quedó con un diploma olímpico

Francia. Agustín Vernice sigue haciendo historia en los Juegos Olímpicos. En París 2024 culminó en el cuarto lugar junto a Uladzislau Kravets y de esta manera superó su participación en Tokio 2020, en la que culminó con el octavo lugar. El de Olavarría, de esta manera, obtuvo su segundo diploma olímpico de su carrera.

El atleta albiceleste, desde el inicio de la carrera, flotó por la mitad de la clasificación y terminó quedándose en la cuarta posición con una dramática definición de photofinish, en la que los jueces dispusieron que ambos cruzaron la meta con el mismo tiempo: 3:28.10.

La medalla de oro fue para el checo Josef Dostal, con un tiempo de 3:24.07. El podio lo completaron los húngaros Adam Varga (3:24.76) y Balint Kopasz (3:25.68). Finalmente en el sexto lugar quedó el portugués Fernando Pimenta (3:29.59), séptimo el sueco Martin Nathell (3:31.06) y en el octavo el alemán Jakob Thordsen (3:36.82).

“Lo di todo. Lo había dicho anteriormente. Mi objetivo era mirar la competencia con mis amigos, mi familia, algo que no me pasó en Tokio, porque no me quedé conforme con lo que hice”, manifestó en diálogo con TyC Sports. “Fue muy especial porque no me sentí nada bien en la final. La semifinal la dominé de principio a fin. Estaba bien físicamente. Hay una realidad, que me pasa desde que soy juvenil, en el calendario competitivo cuando tengo una segunda prueba a la hora y media, me cuesta mucho. Es una realidad. Entonces el desafío era doble. En la parada 1 me di cuenta que no tenía el mismo power que en la semifinal, pero traté de adaptarme con eso y dar pelea hasta el final. Cosa que no había podido hacer en Tokio”, se sinceró.

“En Tokio me pasó lo mismo, pero no pude resolver. Ahora dije me siento cansado, no importa, con lo que tengo hasta el final. Quería darle un buen espectáculo a quien está mirando y en especial a mi familia, novia y amigos, que están en la tribuna. Me voy a sentar a verla con ellos y muchos más, hay una banda muy grande que me acompaña. Amigos de Olavarría, Tigre y todo el país. Generalmente no podemos hablar de deporte porque no me sienta bien, me pongo nervioso. En esta oportunidad lo vamos a compartir”, manifestó con una sonrisa.

Para cerrar, manifestó: “Siento un orgullo impresionante, no quiero decir nada porque me voy a emocionar. Fue muchísimo el esfuerzo. Hace 4 meses no estoy en casa, que no como un asado con mi familia un domingo en casa. Para algunas personas no significará mucho, pero para mí es todo. Todo es para poder sacar el máximo acá y lo hice. Bajo presión, peleando contra mi mayor enemigo, que soy yo. A veces hasta soy muy cruel y ni siquiera estoy listo a la hora de hacer algunos análisis, pero pese a todo pude competir. Este cuarto puesto sabe como a una medalla”.

De esta manera, Agustín Vernice cosechó su segundo diploma olímpico y el cuarto para Argentina. Anteriormente fueron Javier Correa en Sídney 2000 (quinto puesto en los K1 1000m) y la pareja Miguel Antonio Correa y Rubén Rézola (quintos en Kayak doble en 200 metros).