“Bocha” Houriet volvió a relatar y recibió un emocionante homenaje

Córdoba. Luego de una prolongada ausencia por problemas de salud, el histórico relator de Cadena 3, Carlos “Bocha” Houriet volvió anoche a relatar fútbol, recibió un homenaje y la gente lo ovacionó.

Houriet llegó al estadio Kempes para transmitir el encuentro entre Talleres y River Plate por Copa Libertadores.

Durante el tributo, que se desarrolló en el campo de juego antes del encuentro, el director de Cadena 3, Guillermo Chialvo, y el gerente de Contenidos de la emisora, Marcos Calligaris, le entregaron al “Bocha” una plaqueta con el título “Trofeo de la Vida”.

“Trofeo de la vida. En reconocimiento a Carlos Andrés ‘El Bocha’ Houriet por su enorme trayectoria como uno de los grandes relatores del país. Con profunda admiración, celebramos su regreso a las canchas tras superar un difícil partido”, dice el texto.

Por su parte, el club de barrio Jardín, representado por su responsable de la comunicación, Miguel Cavatorta, le regaló al relator una camiseta con una dedicatoria muy especial.

Además, Talleres le brindó un emotivo recibimiento al “Bocha” cuando llegó al estadio y lo sorprendió con un decorado lleno de frases del relator en la cabina de transmisión.

Un capítulo destacado merece el cariño que los espectadores le prodigaron a Houriet, a quien le obsequiaron la música de su ovación. "¡Olé, olé olé, olé, Bocha, Bocha!", entonaron desde las tribunas.

Houriet estuvo acompañado todo el tiempo por su esposa Marilín Gelain, “La Gringa”, y ambos se emocionaron hasta las lágrimas en varias oportunidades.

“Lo de la gente es muy fuerte y lindo. Estar con ‘La Gringa’ es muy especial para mí. Hemos pasado una tormenta muy brava. Es muy fuerte. Quiero agradecer a la radio y a Talleres la generosidad, el amor”, dijo el relator.

“Yo no soñé tanto. No creo que sea por el relator, sino que saben que estoy plenamente identificado con el fútbol de Córdoba”, continuó.

“La paciencia. Yo esperé siempre. Relaté mi primer mundial a los 60 años. Bendiciones que da la paciencia, la perseverancia y el respeto. Esperé que abrieran el camino los Brizuela, los Wehbe, los Torri, los Nilo Neder”, agregó.

“Relatar no es gritar, sino sentir. Si me va bien, en buena hora. Y si no, lo habré dado todo y me iré silbando bajito”, concluyó.

Cabe recordar que el histórico relator de Cadena 3 estuvo cuatro meses inactivo, en los que se recuperó de un cuádruple bypass por una afección cardíaca.