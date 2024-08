Copa Argentina: el partido entre Gimnasia y Barracas terminó en escándalo

Buenos Aires. El encuentro que protagonizaron Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Ciudad de Lanús por los octavos de final de la Copa Argentina terminó en bochorno luego de una batalla campal entre ambos planteles en el final del partido. El Lobo se quedó con el triunfo por 1 a 0, gracias al gol de Benjamín Domínguez a los nueve minutos del complemento, y se clasificó a los cuartos de final del certamen federal.

Sin embargo, el escándalo se desató al final por una pelea entre Jhonatan Candia de Barracas Central, el equipo del presidente de la AFA Claudio Tapia, y Yonathan Cabral de Gimnasia, que derivó en la gresca con patadas voladoras y trompadas.

Todo se originó cuando el árbitro Darío Herrera, quien había expulsado sobre la hora a Juan Cortazzo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, pitó el final del encuentro. En ese momento, hubo una discusión entre Leonardo Morales del Lobo y Jhonatan Candia del Guapo. A ellos se le sumaron dos jugadores platenses más, Yonathan Cabral y Gustavo Canto.

Sin embargo, fueron las trompadas entre Cabral y Candia lo que terminó generando una batalla campal entre los dos equipos completos y sus respectivos colaboradores. Hubo patadas voladoras y corridas en varios sectores de la cancha. Los entrenadores intentaron frenar el accionar violento de sus dirigidos, pero cuando todo parecía calmarse, volvían a aparecer las peleas.

Según indicó TYC Sports, a raíz de la gresca, la terna arbitral habría informado a Gustavo Canto y Yonathan Cabral por el lado de Gimnasia y Jhonatan Candia por parte de Barracas Central. Vale recordar que las sanciones corresponden solo para la Copa Argentina, salvo que el Tribunal de Disciplina decida una pena mayor. Para ello habrá que esperar por el informe de los árbitros, tras analizar las imágenes de los incidentes.

El panorama fue de descontrol debido a que llegó un momento en el que fueron varios jugadores los involucrados además de los mencionados. Se sumaron algunos suplentes que también participaron de la gresca. Las patadas y golpes de manos fueron escenas repetidas en una imagen bochornosa. Acto seguido se lo vio otra vez a Cabral desbordado y a las corridas.

A todo esto, se le sumó un incidente más grave cuando la gente de Barracas Central se metió en el campo de juego porque las puertas del estadio estaban cerradas. En medio de proyectiles y sin tantos efectivos de la policía, el público del Guapo habría reclamado que los dejen salir del estadio, pero quince minutos antes de que termine el partido les habían avisado al público que los que iban a salir primero eran los de la parcialidad de Gimnasia.

Fueron varios minutos en los que la tensión se apoderó en la parcialidad de Barracas, que luego de dialogar con la policía, decidieron deponer su actitud y volvieron a la tribuna. Acto seguido, una vez que se abrieron las puertas, la gente del conjunto porteño se retiró del recinto.

El final con los incidentes fue abrupto debido a que fue un encuentro que no tuvo demasiadas fricciones. El único tanto lo marcó Benjamín Domínguez, el joven de 20 años que acaba de ser vendido al Bologna de la Serie A de Italia. Con lágrimas, el juvenil se despidió de los hinchas triperos que se acercaron hasta La Fortaleza.

“Anoche cuando me fui a dormir soñaba esto, de poder marcar un gol y despedirme de la gente. Me voy tranquillo con el cariño de la gente que sé que la mayoría me quiere. Los chiquitos que me ven y se vuelven locos, eso me lo llevo en el corazón para siempre”, dijo el delantero.

Gimnasia jugará en los cuartos de final con el ganador de Boca Juniors-Talleres, que aún no tiene fecha ni estadio definidos.

Por la Liga Profesional, los dos jugarán este lunes sus partidos por la fecha 12. Barracas recibirá a Vélez, uno de los equipos que pelea arriba. El duelo será a partir de las 16.00. Mientras que Gimnasia visitará a Belgrano, desde las 18.30.