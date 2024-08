La selección argentina lista para el Mundial Sub 20 femenino

País. La selección argentina ya está lista para su participación en el Mundial Sub 20 femenino de la FIFA que se disputará en Colombia del 31 de agosto al 22 de septiembre. En esta edición, que será la primera en contar con 24 equipos, el equipo dirigido por Christian Meloni buscará superar la fase de grupos, algo que no logró en sus tres participaciones previas en esta competición.

El entrenador de Argentino definió una lista de 21 jugadoras que viajarán este jueves a la sede de la Copa del Mundo tras meses de preparación en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA. Hay que recordar que la Albiceleste alcanzó la clasificación al máximo certamen de la categoría tras terminar en el cuarto puesto en el Sudamericano Sub 20 que se jugó entre abril y mayo de este año en Ecuador.

En aquella ocasión, el combinado nacional terminó en la tercera posición del Grupo A tras acumular 6 puntos -una victoria y tres empates- y se clasificó a la fase final del torneo. En dicha instancia, que la disputaron las tres mejores selecciones de cada zona, terminó en el 4° lugar luego de ganar un partido (frente a Perú por 5-0), dos empates (1-1 con Colombia y 2-2 ante Ecuador) y dos caídas (0-2 contra Brasil y Paraguay).

En relación a la lista, hay que marcar que son varias las jugadoras que no estuvieron en el último Sudamericano Sub 20 y que se sumaron para el Mundial en la lista de Meloni. Ellas son: Samantha Weiss (Columbia University), Delfina Lombardi (Keiser University, ex River), Serena Rodríguez (Racing), Juana Fonseca (San Lorenzo) y Priscila Siben (Boca Juniors). El Millonario, con seis representantes en Colombia, es el club que más jugadores tiene en la nómina mundialista.

Argentina integrará el Grupo F, donde enfrentará a Corea del Norte, Países Bajos y Costa Rica. Tras el cambio de 16 a 24 selecciones, el formato indica que tanto el primer y segundo clasificado de las zonas estarán en la siguiente ronda más los cuatro mejores combinados que finalicen terceros también avanzarán a los octavos de final. A partir de allí, en caso de empate, el pase a cuartos y semifinales se resolverán en tiempo suplementario o penales. Lo mismo sucederá con el partido que definirá al campeón mundial.

El equipo argentino, que tendrá su cuarta participación en la historia del certamen, buscará mejorar sus tres anteriores desempeños, donde solo logró una victoria en la edición 2006 frente a la República Democrática del Congo.

La Copa del Mundo Sub 20 no solo representa un desafío para las albicelestes, sino también una oportunidad para que los talentos emergentes del fútbol femenino den un paso adelante en su desarrollo profesional. Jugadoras que hoy son estrellas globales, como Marta, Alex Morgan o Salma Paralluelo, comenzaron a destacarse en torneos juveniles como este.

Colombia se convierte en la sede de un torneo de la FIFA por tercera vez, tras haber albergado la Copa Mundial Sub 20 de 2011 y la Copa Mundial de Futsal de 2016. Además, es la segunda ocasión en que la Conmebol recibe este evento, después de que Chile organizara la edición de 2008. En total, se disputarán 52 partidos en cuatro estadios ubicados en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.

Los partidos de la selección argentina serán transmitidos por la TV Pública, ofreciendo a los hinchas la posibilidad de seguir de cerca la actuación del equipo en un torneo que promete ser histórico para el conjunto de Meloni, parte de la renovación de un equipo femenino que el año pasado fue furor durante su participación en el Mundial de mayores que se disputó en Australia y Nueva Zelanda.