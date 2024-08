Los Leones perdieron con Alemania y se despidieron de los JJ.OO.

Francia. La selección argentina de hockey masculino, Los Leones, batalló hasta el final ante Alemania, pero cayó 3-2 y quedó eliminada en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Teo Hinrichs, Gonzalo Peillat y Justus Weigand anotaron para los alemanes, mientras que Maico Casella y Agustín Mazzilli hicieron lo propio para Los Leones. En un primer cuarto muy parejo, los alemanes se pusieron en ventaja a los nueve minutos con un golazo de Hinrichs, quien definió muy bien al encontrarse con una pelota que estaba bollando en el área. Pero rápidamente Los Leones consiguieron la igualdad a través de una buena ejecución de córner corto de Casella.

De todas maneras, Alemania se fue en ventaja al descanso ya que en el segundo cuarto anotó el 2-1 a través del Peillat, quien fue parte de la histórica gesta de Los Leones en la medalla de oro conseguida en Río 2016 y que en los últimos años empezó a representar a los teutones por diferencias con la federación argentina. Peillat marcó para Alemania con una gran ejecución de córner corto y no tuvo problemas en gritarle el gol a su país de origen.

Luego de un tercer cuarto turbulento en el que se salvaron de estar en una desventaja aún mayor, Los Leones se encontraron con el empate en el inicio de la última parte, con un buen desvío de Mazzilli. Finalmente, los alemanes, vigentes campeones del mundo, marcaron el gol decisivo faltando solo seis minutos a través de Weigand y resistieron en los últimos minutos.

Los Leones habían clasificado a los cuartos de final al terminar cuartos en la fase de grupos, producto de los triunfos frente a Nueva Zelanda e Irlanda, los empates con India y Bélgica y una derrota ante Australia. Alemania, por su parte, venía avanzar primera en la fase de grupos con cuatro triunfos y solo una derrota. El rival de Alemania en las semifinales será India, que le ganó por penales a Gran Bretaña. El otro finalista lo definirán Países Bajos y España.

La polémica de Peillat: “Que la sigan chupando”

En un partido muy disputado, Los Leones perdieron 3-2 ante Alemania y fueron eliminados de los Juegos Olímpicos París 2024 en cuartos de final. Lo particular del encuentro estuvo en que el segundo gol alemán lo hizo Gonzalo Peillat, argentino que ganó la medalla dorada en Río 2016 pero que dejó de vestir la camiseta albiceleste por problemas con la Federación. Tras el encuentro, tuvo fuertes declaraciones en diálogo la prensa.

"Muchas cosas las leo. En hockey no somos fútbol, no somos Messi... No somos ninguno de esos jugadores que representan a Argentina. El hockey es un deporte muy chico y cada jugador está cerca de los espectadores", explicó.

Luego, agregó: "Hay muchas cosas que las leo... Pero, qué sé yo... Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando".