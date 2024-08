Una karateca de Capilla de Monte representará a la Argentina en Japón

La actual directora de Deportes de la Municipalidad de Capilla del Monte, Ayelén Balista, fue convocada a integrar el seleccionado argentino de karate y participar del Funakoshi Gichin Cup (Karate World Championship) que se disputará del 25 al 27 de octubre en Takahashi (Japón).

La deportista tiene 27 años de edad y contó a EL DIARIO: «Soy profesora de pilates, tengo mi propia escuela de karate y también soy profesora de educación física en el Instituto Madre Cabrini. La verdad disfruto mucho de lo que hago, y cada escenario donde ejerzo mi profesión es increíble, la gente mayor que me rodea, los jóvenes y adolescentes y los niños».

Balista participará del Funakoshi Gichin Cup y destacó su vínculo con el karate: «Comencé karate a los 9 años gracias a mi mamá que me mostró el camino. La acompañaba cuando iba a clases y la disciplina me enamoró para siempre. Empecé a competir al poco tiempo en torneos provinciales y nacionales, en donde cada año estuve arriba del podio. Es algo difícil de mantener durante tantos años, pero mi guía durante todo este tiempo ha sido mi profesor Luis Osses. Él me enseñó muchísimas cosas, pero más que nada a nunca bajar la guardia, cerrar el puño y empujar para adelante». El karate ha sido todo en mi vida, ha sido mi salvación en la adolescencia y mi fortaleza en los momentos más duros».

Sobre la convocatoria para representar a la Argentina, reflexionó: «Desde el año 2013, integro la Selección Argentina y participé de sudamericanos, panamericanos y dos mundiales (JAPON 2014 e IRLANDA 2017). Pero además, estuve en torneos nacionales y provinciales. En el año 2017, quedé entre las 8 mejores en kumite individual en la cat 19-21 años y clasificamos terceras con el equipo femenino de kumite. Nunca había imaginado llegar a un podio en un mundial, aunque he sido campeona panamericana y sudamericana en varias oportunidades».

Ayelén también agradeció el respaldo recibido. «Quiero destacar a la gente que me rodea, mi familia, amigos y compañeros de karate que son quienes me apoyan para que yo pueda crecer. Me llena de orgullo poder contarles que actualmente he sido convocada, a través de un torneo selectivo y clasificatorio, para participar una vez más de un torneo mundial. Todos sabemos el gran esfuerzo que realizamos los deportistas para poder participar de estos eventos, por eso necesito que haya difusión para poder conseguir sponsor que quiera colaborar con mi viaje»; concluyó.